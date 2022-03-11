買屋苑式獨立屋和單幢獨立屋的分別

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讀者「梁林」問：

李先生，

你好！想了解下買英國屋苑式獨立樓與單獨（幢）獨立樓除價錢外，還要考慮什麼？謝謝！

李丹翔回覆：

首先，要知道選擇屋苑式獨立屋或私人的單幢獨立屋的分別並不只在於管理費，而是關乎切身的屋宇管理問題。

私人的單幢獨立屋可能會比較沒有限制吧！但也因為沒有限制，容易引致一些問題，如外牆日久失修、周圍環境沒人維修等問題。

屋苑式有管理維修

一般來說，屋苑式獨立屋的管理公司會為住戶處理垃圾，周邊公用地區例如街道、路燈、花草樹木，都會得到妥善的管理和維修。另外還會提供訪客泊車位，甚至會有額外的公園或設施可以享用，令生活變得輕鬆；如果沒有屋苑式管理，屋外雪地就要自行處理，街燈失靈也要等候政府維修，可能要花很長時間才可解決。

屋苑式配套較齊全「企理」

除此以外，屋苑式獨立屋的配套較齊全及「企理」。以大型發展商項目計，不少在屋苑內部已經有學校、餐廳、咖啡室等設施，衣食住行一應俱全；有些項目更擁有大型戶外空間，鄰近郊野公園，享受英式寫意生活。

另外，部分屋苑式獨立屋會定期舉行不同節日活動，如聖誕市集、萬聖節巡遊之類，亦是適合小朋友參加和與鄰居打好關係的機會。

單幢式供應較多 二手買賣較複雜

要留意的是，屋苑式獨立屋是近年才有的設計，而且只有大型、具實力的發展商才有地開發，所以市場上的供應不多，每當開售就會被搶購一空。相對地，單幢獨立屋的供應會比較多，市場上亦有不少二手盤放出。但大家必須留意，二手樓買賣較一手樓複雜，很多時是買賣雙方自行協議，內容各有不同。例如買樓前可否驗樓、是否買「 現況 」、是否「 交吉 」，訂金數目及「撻訂」賠償方式等。如果支付的預訂費少，買賣雙方也有「 撻訂 」的風險。

兩者都要留意地權年份

另外，無論是買屋苑式獨立屋或單幢獨立屋，都一定要留意地權年份的問題。之前曾經有人誤墮二手屋的土地業權陷阱，以為買了便宜貨，最後卻要自己補地價。此外，如果想要裝修或改建屋宇結構，也需要入紙申請。

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