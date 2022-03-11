樓盤點睛：英國白金漢郡、日本東京、英國曼徹斯特樓盤推介

Presented by：WAW Creation

Milton Keynes的綠化比例於全國排名第一，擁有超過6,000英畝的公園、河流、湖泊和林地，是水上運動、射箭、釣魚、散步或騎馬的理想目的地，生活環境怡人，深受英國當地人喜愛。此外，Milton Keynes亦坐擁優良校網，有13 間Grammar School及多間Ofsted評為Outstanding及Good的中小學、幼兒園，在這裏定居亦方便子女就學。

大型綜合式項目Campbell Wharf，由上市發展商Crest Nicholson打造，項目坐落在Grand Union Canal運河邊，單位可俯瞰河景。項目周邊生活配套完善，鄰近鐵路站，緊鄰大型購物中心Centre: MK、Campbell Park及大型室內娛樂中心 Xscape，室內滑雪場、跳傘、賭場、戲院等娛樂場所，適合一家大小居住。

是次全港獨家發售的Campbell Wharf提供3至5房洋房別墅，全屬永久業權洋 房別墅，預計今年落成，數量只限10間。所有單位面積都非常大，近1,800平方呎的3房洋房別墅由71萬英鎊起，2,000平方呎的4房洋房別墅77萬英鎊起，近2,700呎的5房洋房別墅由90萬英鎊起；折合呎價約4千港元起。

Campbell Wharf

地址：Overgate, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 4AD

發展商：Crest Nicholson

戶型：3-5房

室內面積：1,798-2,680平方呎

價格：715,000英鎊起

落成日期：2022年第二季

物業持有期：永久業權

代理：FMI至匯投資

英國Milton Keynes物業展銷會網上講座

日期：3月11至13日（周五至周日）

時間：上午10時/中午12時/下午2時/下午4時/下午6時/下午8時

電話：3468 7299

Whatsapp：6187 9014

日本東京

目黑川景 吉室 距鐵路站5分鐘步程 生活配套齊備

物業位於目黑區，距離最近的車站為東急田園都市線池尻大橋站，步行5分鐘即可到達。從池尻大橋站出發，3分鐘可達澀谷站、17分鐘到達新宿站、30分鐘到達品川站，東京都內南部的交通樞紐，方便轉線前往其他地區。

由物業徒步3分鐘有便利店、雜貨店、餐廳及公共澡堂，生活設施配備齊全。另外，徒步5分鐘可達著名商店唐吉訶德，貨品種類包羅萬有，步行15分鐘亦有超市選擇。物業鄰近多間商鋪，租務市場暢旺，適合上班人士居住。

項目全棟8層高，推薦單位位於7樓鳳凰樓，連露台面向目黑川，實用面積305平方呎，屬吉室可自用物業，可享高層櫻花美景，售價約港幣148萬元，預計租金約11萬日元，實際回報4.68%。

東京•目黑川景 吉室可自用物業

地址︰東京都目黑區大橋1丁目8-5

構造︰S造8階建 / 7階部分

面積︰28.35平方米（約305平方呎）

建成︰1969年11月

售價︰2,180萬日元（約港幣148萬元）

現況︰吉室

代理：Sakura Japan Property Limited

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

登記：6810 2200

英國曼徹斯特

Affinity Living Embankment West 鄰近車站及大型購物中心

項目是英國著名發展商Select Property Group推出的住宅品牌系列Affinity Living之一，坐落曼徹斯特新興社區Embankment West，至今該新興社區的重建項目已投放超過1.23億英鎊。附近有Harvey Nichols、Selfridges和Arndale Centre等大型購物中心，步行數分鐘可達Victoria車站。

項目與CBD及市中心零售區相連，步行15分鐘可到曼徹斯特的CBD Spinningfields及Northern Quarter，通過Piccadilly站前往倫敦、伯明翰、利物浦、愛丁堡等英國主要城市都非常方便。

項目設有Exchange Point及 Laurence Place兩座建築，設有理想的社區空間及時尚的裝修設計，可滿足年輕一代的需求。項目更於2019/2020年度UK Property Awards贏得獎項，極具實力保證。

Affinity Living Embankment West

地址：16 Chapel Street , M3 7NH, Manchester, Manchester, UK

發展商：Select Property Group

單位間隔：開放式、一房、兩房

售價：27.5萬英鎊起

完工日期：現樓

代理：CK創紀環球

日期：3月12日（星期六）

時間：上午11時至下午6時

地點：旺角雅蘭中心一期16樓1636室

查詢：9730 2880（展銷期間設一對一服務，請登記預約）