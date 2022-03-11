樓盤點睛：英國白金漢郡、日本東京、英國曼徹斯特樓盤推介

Presented by：WAW Creation
Milton Keynes的綠化比例於全國排名第一，擁有超過6,000英畝的公園、河流、湖泊和林地，是水上運動、射箭、釣魚、散步或騎馬的理想目的地，生活環境怡人，深受英國當地人喜愛。此外，Milton Keynes亦坐擁優良校網，有13 間Grammar School及多間Ofsted評為Outstanding及Good的中小學、幼兒園，在這裏定居亦方便子女就學。
大型綜合式項目Campbell Wharf，由上市發展商Crest Nicholson打造，項目坐落在Grand Union Canal運河邊，單位可俯瞰河景。項目周邊生活配套完善，鄰近鐵路站，緊鄰大型購物中心Centre: MK、Campbell Park及大型室內娛樂中心 Xscape，室內滑雪場、跳傘、賭場、戲院等娛樂場所，適合一家大小居住。
是次全港獨家發售的Campbell Wharf提供3至5房洋房別墅，全屬永久業權洋 房別墅，預計今年落成，數量只限10間。所有單位面積都非常大，近1,800平方呎的3房洋房別墅由71萬英鎊起，2,000平方呎的4房洋房別墅77萬英鎊起，近2,700呎的5房洋房別墅由90萬英鎊起；折合呎價約4千港元起。
地址：Overgate, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 4AD
英國Milton Keynes物業展銷會網上講座
時間：上午10時/中午12時/下午2時/下午4時/下午6時/下午8時
物業位於目黑區，距離最近的車站為東急田園都市線池尻大橋站，步行5分鐘即可到達。從池尻大橋站出發，3分鐘可達澀谷站、17分鐘到達新宿站、30分鐘到達品川站，東京都內南部的交通樞紐，方便轉線前往其他地區。
由物業徒步3分鐘有便利店、雜貨店、餐廳及公共澡堂，生活設施配備齊全。另外，徒步5分鐘可達著名商店唐吉訶德，貨品種類包羅萬有，步行15分鐘亦有超市選擇。物業鄰近多間商鋪，租務市場暢旺，適合上班人士居住。
項目全棟8層高，推薦單位位於7樓鳳凰樓，連露台面向目黑川，實用面積305平方呎，屬吉室可自用物業，可享高層櫻花美景，售價約港幣148萬元，預計租金約11萬日元，實際回報4.68%。
售價︰2,180萬日元（約港幣148萬元）
代理：Sakura Japan Property Limited
項目是英國著名發展商Select Property Group推出的住宅品牌系列Affinity Living之一，坐落曼徹斯特新興社區Embankment West，至今該新興社區的重建項目已投放超過1.23億英鎊。附近有Harvey Nichols、Selfridges和Arndale Centre等大型購物中心，步行數分鐘可達Victoria車站。
項目與CBD及市中心零售區相連，步行15分鐘可到曼徹斯特的CBD Spinningfields及Northern Quarter，通過Piccadilly站前往倫敦、伯明翰、利物浦、愛丁堡等英國主要城市都非常方便。
項目設有Exchange Point及 Laurence Place兩座建築，設有理想的社區空間及時尚的裝修設計，可滿足年輕一代的需求。項目更於2019/2020年度UK Property Awards贏得獎項，極具實力保證。
地址：16 Chapel Street , M3 7NH, Manchester, Manchester, UK
發展商：Select Property Group
查詢：9730 2880（展銷期間設一對一服務，請登記預約）