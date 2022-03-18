翔勝視野：日元5年最低 投資日本樓黃金期

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日元貶值，除了多「唱」一些日元待開關後到日本旅行，其實也可以考慮投資日本的房地產市場，因為我們身在美金本位的香港，即使當地樓價不變，以港幣計已經便宜了不少，而且因為匯率差價帶來的收益還不用課稅，可以說一口氣為你「賺租金、賺升值、賺匯率」。

1LDK最受歡迎

很多人問我投資日本樓預算500至600萬港元有甚麼選擇？我常告訴他們不用將所有資金投放在一個單位，尤其在日本，1LDK才是最受歡迎，很少用得着500萬港幣以上，那倒不如分開投資兩個單位。

甚麼是1LDK？1LDK 意指Living Dining Kitchen，即代表有卧室、客廳及廚房三個空間。

現在日本幾個大城市，包括東京和大阪的新樓，都主要提供1LDK或更小型的單位。以往日本家庭會買三至四房單位居住，現在因為生育意欲不高，多選擇較細小的房屋，因此1LDK的新樓盤備受單身人士、兩人家庭或投資者歡迎，令需求增加很多。此外，當地人一般會選擇鄰近地鐵站物業，在步行10分鐘範圍內也可接受，5分鐘以內更受歡迎，而且他們偏向選擇新樓，喜愛有智能家居等設施配套，因此這類單位會更容易出租，租金定價也較高。

由於新樓可享低息貸款、有良好防地震標準、維修問題少，而且有機會作民宿使用，所以投資新樓比二手樓更有優勢。

東京目黑區宜中長線投資

至於適合香港人投資的日本地區，由於日本整體樓價仍然不算太高，以香港人的收入，我還是首推東京和大阪兩大城市，除了因為兩大城市的入場門檻不高，始終大城市的租賃市場較大，而且升值潛力也較可期。

至於東京23區應如何選擇，除了一般中心六區，我也挺看好目黑區的物業。目黑區向來有「小歐洲」之稱，其時尚的街景和獨立特色商戶使得當地成為其中一個「打卡」熱點，同時目黑亦是東京傳統的富人區，治安良好，甚少有新盤流出至海外。

如果以樓價計，與正都心六區相比，目黑區毗鄰澀谷和港區兩大市中心地區，但樓價明顯低一截，房地產性價比較高，而且同樣具一定升值潛力。總括來說，靜中帶旺的目黑區，治安環境俱宜，加上受惠於市中心的校網，我認為特別適合投資預算不太高，亦希望投資水位沒這麼高的項目的中長線投資者。