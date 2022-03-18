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專家觀點>海外置業錦囊

買賣英國樓的稅務問題

「問問題 送李丹翔新書《買英國樓100問》」活動，今日選擇了讀者「Lawrence」的來郵，有關問題已獲李丹翔親自解答；同時讀者亦可獲得李丹翔新著乙本。本刊將電郵通知相關安排。

有意了解買英國樓種種事宜的讀者，請來信告知你的疑難，除了有專家為你解答，還會有機會獲得李丹翔新書乙本。

 

Presented by：WAW Creation

 

讀者「Lawrence」問：

Dear Mr. LEE,

Are there any differences in procedures and tax/charges between a British citizen and non-British citizen when purchasing and selling a property in Britain?

 

李丹翔回覆：

無論是英國人士及海外人士，購買或出售英國樓流程大同小異。購買英國樓都包括以下程序：委託專業的地產經紀了解樓盤資訊、實地或遙距睇樓、買賣雙方達成協議、支付訂金、委託律師辦理手續、簽訂正式買賣合約、申請按揭、收樓及驗樓等。

 

需提供資金來源證明

值得一提，根據英國的反洗錢制度（Anti-Money Laundering，簡稱AML），買英國樓是需要提供資金來源證明（Source of Funds），以證明所用的資金是合法，防止有人利用買樓洗黑錢。

對習慣簡單稅制及低稅率的香港人而言，買賣英國樓所涉的稅項較為繁複，是值得探討的課題。首先，買賣英國樓所牽涉的稅項並非看你是否擁有英國國籍，而是看你是否為英國稅務居民。

 

稅務居民的界定

一般在稅務年度內，只要於英國居住超過183日，便會被視為英國稅務居民。由於英國是全球徵稅國家，英國稅務居民在英國境外的收入也要繳稅，例如在香港有收租物業，相關租金收入也要向英國當局申報，在出售香港物業並獲利時，亦要繳付英國物業增值稅。但就算非英國稅務居民，一樣要就其在英國物業資產增值交稅。

 

買英國樓印花稅 稅務公民較低

針對買入英國樓，英國稅務公民需付的印花稅較低，標準稅率為2%至12%不等。如果在全球範圍已經持有物業，或購買作出租用途物業，則需要加3%。至於非英國稅務居民的買家則清一色需要額外付2%的海外印花稅；不過，若買家其後移居英國，便可申請退回海外印花稅，計算期以交樓前一年及交樓後一年（共兩年）內，住滿183日便可。

至於出售英國樓方面，則牽涉資產增值稅。如業主轉售英國業獲利，樓價升值部分需要繳交資產增值稅，稅率按照個人所得稅率釐定，如個人所得稅的稅率在20%，資產增值稅率為18%；如個人所得稅率為40%或以上，資產增值稅率為28%。

 

稅項較香港繁複 宜詢專家

除此以外，買賣和持有英國物業還有各類稅項需要注意，如市政稅、消費稅、遺產稅等，按每個人情況有所不同。建議大家最好先與稅務顧問和可靠的中介分析自己的情況，做好安排。

 

送李丹翔《買英國樓100問》

《環球置業連線》版面獲李丹翔送出《買英國樓100問》簽名版十本，只要你對買英國樓有任何疑問，將問題電郵給worldpp@mingpao.com，便有機會獲得李丹翔親自解答，同時送上《買英國樓100問》簽名版乙本！