買賣英國樓的稅務問題

有意了解買英國樓種種事宜的讀者,請來信告知你的疑難,除了有專家為你解答,還會有機會獲得李丹翔新書乙本。

Presented by:WAW Creation

讀者「Lawrence」問:

Dear Mr. LEE,

Are there any differences in procedures and tax/charges between a British citizen and non-British citizen when purchasing and selling a property in Britain?

李丹翔回覆:

無論是英國人士及海外人士,購買或出售英國樓流程大同小異。購買英國樓都包括以下程序:委託專業的地產經紀了解樓盤資訊、實地或遙距睇樓、買賣雙方達成協議、支付訂金、委託律師辦理手續、簽訂正式買賣合約、申請按揭、收樓及驗樓等。

需提供資金來源證明

值得一提,根據英國的反洗錢制度(Anti-Money Laundering,簡稱AML),買英國樓是需要提供資金來源證明(Source of Funds),以證明所用的資金是合法,防止有人利用買樓洗黑錢。

對習慣簡單稅制及低稅率的香港人而言,買賣英國樓所涉的稅項較為繁複,是值得探討的課題。首先,買賣英國樓所牽涉的稅項並非看你是否擁有英國國籍,而是看你是否為英國稅務居民。

稅務居民的界定

一般在稅務年度內,只要於英國居住超過183日,便會被視為英國稅務居民。由於英國是全球徵稅國家,英國稅務居民在英國境外的收入也要繳稅,例如在香港有收租物業,相關租金收入也要向英國當局申報,在出售香港物業並獲利時,亦要繳付英國物業增值稅。但就算非英國稅務居民,一樣要就其在英國物業資產增值交稅。

買英國樓印花稅 稅務公民較低

針對買入英國樓,英國稅務公民需付的印花稅較低,標準稅率為2%至12%不等。如果在全球範圍已經持有物業,或購買作出租用途物業,則需要加3%。至於非英國稅務居民的買家則清一色需要額外付2%的海外印花稅;不過,若買家其後移居英國,便可申請退回海外印花稅,計算期以交樓前一年及交樓後一年(共兩年)內,住滿183日便可。

至於出售英國樓方面,則牽涉資產增值稅。如業主轉售英國業獲利,樓價升值部分需要繳交資產增值稅,稅率按照個人所得稅率釐定,如個人所得稅的稅率在20%,資產增值稅率為18%;如個人所得稅率為40%或以上,資產增值稅率為28%。

稅項較香港繁複 宜詢專家

除此以外,買賣和持有英國物業還有各類稅項需要注意,如市政稅、消費稅、遺產稅等,按每個人情況有所不同。建議大家最好先與稅務顧問和可靠的中介分析自己的情況,做好安排。

送李丹翔《買英國樓100問》

《環球置業連線》版面獲李丹翔送出《買英國樓100問》簽名版十本,只要你對買英國樓有任何疑問,將問題電郵給worldpp@mingpao.com,便有機會獲得李丹翔親自解答,同時送上《買英國樓100問》簽名版乙本!