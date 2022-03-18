樓盤點睛：英國Kent樓盤推介

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很久以前，這個地方因盛產礦物溫泉而吸引不少貴族聚居，後來即使溫泉產業式微，但由於有大量英國貴族留下的遺產和建築，再加上皇室加持，至今依然非常興旺。英國本地人亦很喜歡這個城鎮，能夠在這個「皇室鄉村」居住，是不少英國當地人的心願。

Royal Tunbridge Wells 亦是不少倫敦白領喜歡的地方，皆因在城市工作的人，未必會喜歡在倫敦住，而且這裏交通配套亦方便，距離倫敦市中心只有約1小時火車車程，因此不少人都會傾向在這個城鎮定居。尤其是在這兩年間，疫情令到不少人在家工作，更多人為了追尋理想的居住空間，間接增加了 Royal Tunbridge Wells 當地的物業需求。在生活配套方面，當地有大型購物中心Royal Victora Place，還有主要街道High Street，餐廳商戶雲集，雖說是鄉村城鎮，麻雀雖小五臟俱全。

是次獨家發售最後一期的Hollyfields，由英國知名發展商Berkeley Group極力打造，提供屋苑式管理，提供3-5房洋房別墅單位，3房洋房別墅連車位售70萬鎊起。項目緊鄰Tunbridge Wells市中心及火車站，乘火車42分鐘可達London Bridge。項目周邊有絕佳生活圈，附近有購物中心Royal Victoria Place、高級百貨公司Hoopers、特色餐廳及商店街The Pantiles，生活配套一應俱全。

在學校配套方面，由項目出發，11分鐘車程內有3大Grammar Schools：Tunbridge Wells Girls’ Grammar School、Tunbridge Wells Grammar School for Boys、Weald of Kent Grammar School，亦有多間Ofsted Outstanding 評級的中小學，相當適合有小朋友的家庭入住。

Hollyfields

地址：Hawkenbury, Turnbridge Wells, Kent, TN2 5BW

發展商：Berkeley Group

戶型：3-5房

室內面積：1,150 – 2,302平方呎

價格：70萬英鎊起

落成日期：2022年第二季起

物業持有期：永久業權

代理：FMI至匯投資

實體展銷會及講座

日期：3月19日及20日（周六及周日）

展銷會：上午11時至下午6時

講座：下午3時

地址：香港灣仔告士打道88號8樓（灣仔站A1出口）

查詢：3468 7299

WhatsApp：6187 9014

註：需預約