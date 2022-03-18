樓盤點睛：英國Kent樓盤推介

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很久以前，這個地方因盛產礦物溫泉而吸引不少貴族聚居，後來即使溫泉產業式微，但由於有大量英國貴族留下的遺產和建築，再加上皇室加持，至今依然非常興旺。英國本地人亦很喜歡這個城鎮，能夠在這個「皇室鄉村」居住，是不少英國當地人的心願。
Royal Tunbridge Wells 亦是不少倫敦白領喜歡的地方，皆因在城市工作的人，未必會喜歡在倫敦住，而且這裏交通配套亦方便，距離倫敦市中心只有約1小時火車車程，因此不少人都會傾向在這個城鎮定居。尤其是在這兩年間，疫情令到不少人在家工作，更多人為了追尋理想的居住空間，間接增加了 Royal Tunbridge Wells 當地的物業需求。在生活配套方面，當地有大型購物中心Royal Victora Place，還有主要街道High Street，餐廳商戶雲集，雖說是鄉村城鎮，麻雀雖小五臟俱全。
是次獨家發售最後一期的Hollyfields，由英國知名發展商Berkeley Group極力打造，提供屋苑式管理，提供3-5房洋房別墅單位，3房洋房別墅連車位售70萬鎊起。項目緊鄰Tunbridge Wells市中心及火車站，乘火車42分鐘可達London Bridge。項目周邊有絕佳生活圈，附近有購物中心Royal Victoria Place、高級百貨公司Hoopers、特色餐廳及商店街The Pantiles，生活配套一應俱全。
在學校配套方面，由項目出發，11分鐘車程內有3大Grammar Schools：Tunbridge Wells Girls’ Grammar School、Tunbridge Wells Grammar School for Boys、Weald of Kent Grammar School，亦有多間Ofsted Outstanding 評級的中小學，相當適合有小朋友的家庭入住。
地址：Hawkenbury, Turnbridge Wells, Kent, TN2 5BW
室內面積：1,150 – 2,302平方呎
地址：香港灣仔告士打道88號8樓（灣仔站A1出口）