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翔勝視野：英國Zone 6好住處——Kingston

講到英國的富人區，一定會提到倫敦的三大「富人區」Kensington、Knightsbridge和Hampstead：市中心的位置，世外桃源級的環境，這些地方基本上無懈可擊。

但顧名思義，這裏的樓價也是相當「離地」，呎價隨時達2,000英鎊以上，Hampstead或許會便宜一點，但樓價仍然偏高。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

類似香港赤柱

如果想「貼地」些， 但同樣有頂級富人區的享受，我的首選必然是位於倫敦南面的Kingston，這裏有點像香港的赤柱，同樣是較富裕的地區，但卻屬更現實的選擇，畢竟樓價平以上「富人區」一半以上，3房單位叫價多在100萬英鎊左右，剛好避過了較高的印花稅稅階。

 

最受港人歡迎

事實上，根據英國港僑協會早前發表的調查報告，接近四分之一的港人傾向移民英國後首半年居於大倫敦地區，若以地方議會劃分，Kingston其實是倫敦最受香港人歡迎的地方。

為甚麼位於Zone 6的Kingston最受港人歡迎？

無他，這裏屬西南倫敦泰晤士河沿河地區，而且被多個公園包圍，尤其適合家庭居住。

有些人問我：「Zone 6不會十分不方便嗎？」

其實這裏有個謬誤存在，倫敦劃分Zone 1至Zone 6，無非是倫敦地鐵網絡的界線，愈近市中心Zone數越小，但這並不反映當地的交通網絡和實際情況。就像香港一樣，舉個例子，雖然由灣仔出發，到黃竹坑和尖沙咀的距離其實差不遠，但由於道路實際情況（紅隧直達），我們會認為去尖沙咀方便得多。

在倫敦也一樣，雖然Kingston位於Zone 6，但由於當地鐵路網絡十分發達，其實12分鐘已可到倫敦Clapham Junction，30分鐘到倫敦市中心Waterloo，21分鐘車程到希思路機場，與不少Zone 2、3地區「睇齊」。

 

投資者「插旗」之地

對於投資者來說，Kingston同樣也是一個不會陌生的名字，從其名字我們可見一斑。Kingston的全寫為Royal Borough of Kingston upon Thames，顧名思義，這裏是倫敦33個自治區中僅有的四個皇家自治區（Royal Borough of London）之一；熟悉英國物業市場的投資者都知道，皇室在英國人心目中一直有很高的地位，與皇宮、皇室有緊密聯繫的倫敦4個皇家自治區，無論發展和環境保育都十分完善。Kingston還有3大皇家園林Hampton Court Palace、Richmond Park及Bushy Park，所以一直是投資者必要「插旗」的地點。