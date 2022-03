翔勝視野：英國Zone 6好住處——Kingston

但顧名思義,這裏的樓價也是相當「離地」,呎價隨時達2,000英鎊以上,Hampstead或許會便宜一點,但樓價仍然偏高。

類似香港赤柱

如果想「貼地」些, 但同樣有頂級富人區的享受,我的首選必然是位於倫敦南面的Kingston,這裏有點像香港的赤柱,同樣是較富裕的地區,但卻屬更現實的選擇,畢竟樓價平以上「富人區」一半以上,3房單位叫價多在100萬英鎊左右,剛好避過了較高的印花稅稅階。

最受港人歡迎

事實上,根據英國港僑協會早前發表的調查報告,接近四分之一的港人傾向移民英國後首半年居於大倫敦地區,若以地方議會劃分,Kingston其實是倫敦最受香港人歡迎的地方。

為甚麼位於Zone 6的Kingston最受港人歡迎?

無他,這裏屬西南倫敦泰晤士河沿河地區,而且被多個公園包圍,尤其適合家庭居住。

有些人問我:「Zone 6不會十分不方便嗎?」

其實這裏有個謬誤存在,倫敦劃分Zone 1至Zone 6,無非是倫敦地鐵網絡的界線,愈近市中心Zone數越小,但這並不反映當地的交通網絡和實際情況。就像香港一樣,舉個例子,雖然由灣仔出發,到黃竹坑和尖沙咀的距離其實差不遠,但由於道路實際情況(紅隧直達),我們會認為去尖沙咀方便得多。

在倫敦也一樣,雖然Kingston位於Zone 6,但由於當地鐵路網絡十分發達,其實12分鐘已可到倫敦Clapham Junction,30分鐘到倫敦市中心Waterloo,21分鐘車程到希思路機場,與不少Zone 2、3地區「睇齊」。

投資者「插旗」之地

對於投資者來說,Kingston同樣也是一個不會陌生的名字,從其名字我們可見一斑。Kingston的全寫為Royal Borough of Kingston upon Thames,顧名思義,這裏是倫敦33個自治區中僅有的四個皇家自治區(Royal Borough of London)之一;熟悉英國物業市場的投資者都知道,皇室在英國人心目中一直有很高的地位,與皇宮、皇室有緊密聯繫的倫敦4個皇家自治區,無論發展和環境保育都十分完善。Kingston還有3大皇家園林Hampton Court Palace、Richmond Park及Bushy Park,所以一直是投資者必要「插旗」的地點。