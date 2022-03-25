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承繼英國物業 可以免交遺產稅嗎？

「問問題 送李丹翔新書《買英國樓100問》」活動，今日選擇了讀者「Mandy Ng」的來郵，有關問題已獲李丹翔親自解答；同時讀者亦可獲得李丹翔新著乙本。本刊將電郵通知相關安排。

各位有意了解買英國樓種種事宜的讀者，請來信告知你的疑難，除了有專家為你解答，還會有機會獲得李丹翔新書乙本。

 

讀者「Mandy Ng」問：

李先生：

1. 買英國物業時，要怎樣才可以讓子女繼承，而避免遺產稅？

2. 用公司名義買英國物業有什麼要注意？印花稅率或租金收入徵稅會否比用個人名義高？

望刊登。謝謝！

 

李丹翔回覆：

若子女是父母的英國物業之繼承人，是不可避免遺產稅，除非資產繼承人為配偶、法定伴侶、慈善機構等，否則都需要付遺產稅。正常情況下，英國稅務海關總署會對遺產價值超過32.5萬英鎊的物業徵收40%稅，夫婦聯名持有的物業則有65萬英鎊的免稅額。若子女繼承父母的按揭物業，基本上已可免繳遺產稅，因未還清的貸款額是不用計算遺產稅。假設夫妻聯名持有一個價值100萬英鎊的物業，並向銀行申請5成按揭，夫妻共支付首期50萬英鎊，假如父母離世，50萬英鎊低於65萬英鎊的免稅額，不用繳交遺產稅。當然也可以考慮以子女名義買樓，這樣既可完全免遺產稅之外，如果子女為全球首置者，更可免部分印花稅。

 

用公司名義買樓 要考慮實際操作成本

至於以英國公司名義買樓，雖然可避免部分遺產稅，仍需考慮實際操作成本，除其他稅項外，還包括按揭成數及利率、用作報稅及一般開支的會計及行政費用等。因此，建議物業總價值達到100萬英鎊以上，或持有多個物業，或以現金購買，才值得以公司名義購買。

以公司名義持有英國物業及放租，租金收入是以公司利得稅計算，目前為 19%。如以個人名義持有物業，租金收入將會連同其他個人入息，以入息稅的累進稅階交稅。如果你本身收入較高，或同時持有幾間英國物業收租，若以個人名義持有物業，部分入息須繳交較高稅率，那麼你則較適合以公司名義買樓。

 

首置優惠不適用公司

至於印花稅方面，要留意首置優惠並不適用於以公司名義買樓，需要繳付3%額外稅率，但另一方面則可以豁免2%海外買家印花稅。如果買家長遠考慮在英國買多間物業，而且本身不是首置人士，也適合以公司名義買樓。

順帶一提，若以個人名義買樓，英國稅務居民與非稅務居民的印花稅稅率都有所不同。在稅務年度內，只要在英居住超過183日，便是英國稅務居民。若買家其後才移居英國，便可申請退回以上提及的2%海外印花稅，計算期以交樓前一年及交樓後一年（共兩年）內，住滿183日便可。

 

送李丹翔《買英國樓100問》

《環球置業連線》版面獲李丹翔送出《買英國樓100問》簽名版十本，只要你對買英國樓有任何疑問，將問題電郵給worldpp@mingpao.com，便有機會獲得李丹翔親自解答，同時送上《買英國樓100問》簽名版乙本！