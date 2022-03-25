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樓盤點睛：英國Surrey、澳洲墨爾本、日本大阪樓盤推介

英國Surrey

Eden Grove 港人熱選之地 鄰近倫敦 坐擁優質校網

英國Surrey位於倫敦西南部的郡，以良好治安、優質學校及綠化環境吸引中產家庭聚居，被評為英國最適合養育孩子的地區。在家庭客帶動下，郡內多區住屋需求強勁，樓價卻低於倫敦，Staines-upon-Thames熱賣樓盤Eden Grove，無論所處位置、樓盤質素，還有提供的設施都非常出色，在各方面都能夠滿足香港人的需求。

Staines-upon-Thames是泰晤士河畔的寧靜小鎮，位於倫敦綠化帶邊緣，居住環境舒適，加上距離倫敦不遠，因此香港人對這一區的需求很大。由英國頂尖發展商Berkeley集團打造的Eden Grove，由6座新型住宅大樓組成，現推售最新一期的Lily House，樓高13層，是項目最高的大廈，亦是整個地區最高的建築物，提供1至3房單位選擇，背向內園面向水塘景觀，面積為442至1,021平方呎不等，入場價由34.5萬英鎊起，是少數價錢相宜且品質優良的樓盤。項目更提供24小時禮賓服務、健身室、電影院、共享工作空間等設施，租金回報可高達5.2%，投資或自住買家均非常合適。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

Staines-upon-Thames一直大受家庭客歡迎，其中一大重點是坐擁不可多得的頂尖名校，距離首相級學府Eton College、Royal Holloway University與Eden Grove僅數英里，畢業生包括現任英國首相Boris Johnson及歷任首相；而在項目5英里內還有84間獲Ofsted評級為「Outstanding」或「Good」的中小學。著名大學如Imperial College London、University College London （UCL）、London School of Economics都在30分鐘至1小時車程之內。

交通方面，從Eden Grove步行5分鐘便到Staines Railway Station，乘搭火車約35分鐘到達倫敦市中心，10分鐘車程到希斯路機場，Crossrail通車後26分鐘到Bond Street，非常便捷。由於往返機場方便，帶動了區內經濟發展，並成為初創企業重地。近十年吸引超過1,100間初創公司進駐，是全英國擁有最多初創企業的地區。與此同時，國際大企業例如Bupa、Kingston和Samsung亦相繼在此設立分部。市場預計未來5年樓價升幅高達20%，投資潛力極高。

Eden Grove連接Birch Green Park，四周被綠樹河道環繞，並與王室比鄰而居，距離溫莎城堡及溫莎馬場不過20分鐘車程。屋苑位處綠化地帶，生活配套卻是一應俱全，10分鐘步程內有兩大購物中心Elmsleigh Shopping Centre和Two Rivers Shopping Centre。當地的High Street商戶雲集，不乏超市、咖啡廳、酒吧、時裝服飾商店，以及露天市集活動，對於追求生活品質的港人來說，當地生活尤其合適。

 

Eden Grove

地址：17-51 London Road, Staines-Upon-Thames, TW18 4AB

發展商：Berkeley Group

戶型：1至3房

室內面積：442至1,021平方呎

售價：34.5萬英鎊起

業權年期：999年

落成日期：2024年第一季至第四季

代理：FMI至匯投資

 

英國Surrey Staines Upon Thames物業網上講座

日期：3月26至4月1日（本周六至下周五）

時間：上午10時；中午12時：下午2時、4時、6時及8時

WhatsApp：5611 8401

電話：3758 2969

 

 

澳洲墨爾本

城鎮式獨立屋屋苑 獨家發售 毗連Westfield購物中心

Ray White 本周獨家發售墨爾本睽違十年首個毗連全新Westfield購物中心大型獨立屋連地皮屋苑。提供3至4房連前後花園及車庫獨立屋，買家更擁地皮的永久業權。其中，3,300餘平方呎地皮連4房獨立屋、前後花園及車庫，售價僅由港幣364萬元起，實屬性價比之選，入場3房屋型更只需港幣336萬元起。

整個項目以城鎮方式規劃打造，集公私立學校、全新火車站、購物中心、戶外休憩空間及公園，以及以數百億打造的商業園，勢成該區附近一帶新的商業購物中心點。加上毗鄰Westfield的屋苑升值能力在市場上一直有目共睹，潛力可看高一線。

項目坐落市中心與國際機場中心，地理位置具競爭力，由最近的火車站前往市中心僅需5站約29分鐘車程，選擇駕車前往市中心亦只需20分鐘、22分鐘可瞬達機場，對於需要經常往返市中心及海外通勤的居民，無疑充滿吸引力，相信會吸引不少在這兩區工作的專才擇居於此，帶動該區住宅需求。

 

免費網上講座

主題：澳洲現場直播 - 實地考察墨爾本「買地起屋」攻略

日期：3月26及27日（星期六及日）

講座時間：下午2時30分（每日一場）

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

 

 

日本大阪

北區「梅田商圈」連租約物業 鄰近中崎町站 社區設施完善

物業位於大阪北區，交通方便，距離中崎町站僅2分鐘步程。從中崎町站出發，7分鐘可到達東梅田站、14分鐘可到達谷町四丁目站、32分鐘可到達天王寺站非常方便。

出門即可到達超市及便利店。徒步10分鐘可達人氣地區梅田，多間購物中心進駐，例如阪神百貨店、HEP FIVE等。徒步12分鐘可到達日本第一長的商店街天神橋筋商店街。徒步10分鐘可達當地人最愛的傳統市場天滿市場。地理位置優越，對於上班人士非常方便。

項目全棟15層高，推薦單位為高層15樓，一房一廳，實用面積約400平方呎，附設露台。該物業售價約港幣183萬元，2013年建成至今約8年樓齡。物業現已有租客，實際回報可達4.38%。

 

大阪北區「梅田商圈」連租約物業

地址︰大阪市北區扇町2丁目6-11

建成︰2013年11月

構造︰RC造 15階建 / 15階部分

面積︰37.11平方米（399平方呎）

現況︰出租中

租金︰12萬日元

實際回報︰4.38%

售價︰2,700萬日元（約港幣183萬元）

代理︰Sakura Japan Property Limited

 

日本物業投資免費一對一諮詢

日期︰星期一至日

時間︰上午11時至下午6時

地址︰尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

登記︰6810 2200