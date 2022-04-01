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翔勝視野：買英國新樓 認識NHBC Buildmark

最近一年聽到不少香港人買英國樓「中伏」的事故，當中以二手樓問題為主，除了貨不對辦，收樓時才發現家裏有漏水、白蟻窩、石棉牆壁等等問題之外，更有些無良業主會在合約內「出蠱惑」，允許自己每年加地租，對英國條例不熟悉的港人很容易蒙受損失，更甚者還會對辦按揭有影響。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

新樓首期「超兩成」 發展商「走佬」風險高

有人認為那麼選擇新樓準沒錯，其實不盡然。英國不同香港，有大大小小很多發展商，有些發展商名下只有一兩個項目，水準參差不齊。所以購買新樓時，大家也必須留意發展商的歷史、過往建成項目等。

這裏給大家一個貼士，能夠在倫敦買地起樓的發展商，一般實力都較強勁，如屬上市公司更佳。換言之，當大家選擇倫敦以外的發展商時，就更加需要審視公司的背景，即使發展商在當地實力強勁，也未必及得上倫敦一般發展商。

另外，大家也要確保項目已取得「 建築許可證 」，土地已「 過契 」給發展商。因為有些發展商未「 過契 」就出售項目的話將非常危險。如果項目收取超過兩成首期，我也奉勸大家還是別選擇該發展商，因為它「走佬」的風險十分高！

 

NHBC保險有不同等級

那麼，英國當地有什麼能保障新樓買家？除了靠政府監察之外，其實還有一些英國抵押貸款人協會等所認可的獨立擔保機構保障，如NHBC（英國國家房屋建築委員會）。為了確保客人的利益，一般具質素的英國發展商都會為其新項目（部分翻新項目只當作裝修，不獲 NHBC 承保）申請NHBC的10年保險（Buildmark），在項目完工前、完工後頭兩年、完工後第3至10年提供不同類型的保障。但大家要留意，NHBC的保險也有分不同等級，對買家的保障程度也有所不同。

一般來說，根據Buildmark的條款，在項目完工前的保障主要為買到爛尾樓的買家取回訂金。一旦項目爛尾，NHBC一般會介入幫助或賠錢解決（通常達樓價的10%或10萬英鎊）。由於不是全包，準買家為求自保，切勿在樓花階段選擇首期比例過高的項目，否則如果項目爛尾，便……。

 

完工後頭兩年 發展商按標準全額負責

在完工後頭兩年，如果項目出現因不符合NHBC標準而所造成的損壞，發展商必須全額負責。如果在您買新樓的頭兩年發現問題，可以直接聯絡發展商，要求他們來負責修繕。但留意，如果並非發展商的技術失誤，如客人錯手弄碎玻璃窗、水災破壞家具之類，發展商是不會負責的。至於完工後第3至10年，基本上與頭兩年相似，不過會由NHBC自己負責維修的相關費用。