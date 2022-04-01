買英國新樓會否很難「賣出」？

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讀者「Agnes Wong」問：

請問是否買了英國新樓，將來很難賣出？

謝謝！

李丹翔回覆：

首先，我有點意外妳為何會有這樣想法，其實買英國新樓以後是否很難轉售，這問題跟香港情況是大底相同。

每一個地產項目，質素和市場都各有不同，買入時都不應盲目，要做足功課。像早年的香港，物業市場旺盛，大型屋苑人人排隊入票，樓盤還未落成已經升值，但當中仍會有跑輸大市的樓盤，若買家入場時機不對便變成負資產，故此，買英國樓前同樣要考慮這些因素。

首先考慮「Location」

實際上，英國新樓是否難以轉手，我們首要考慮的還是「Location，Location，Location」。

以近年市場來說，倫敦、曼徹斯特、伯明翰三大城市及其周邊地區的市場較為旺盛，新樓轉手較簡單，背後原因十分簡單，就是英國的工作機會，尤其是高增值工種都集中在以上三大城市群，因此吸引不少人進駐，物業需求自然龐大；另一方面，由於高收入人士也普遍集中在這些地區，亦會對較豪華、樓齡較新的單位感興趣，新樓買家不怕沒有人接貨。

如果想更多了解各個地區的市價及升幅，抑或哪個地區的樓盤較易轉售，也可以參考英國網站Rightmove和Zoopla之類的二手樓盤平台。當然，也不是說以上三大城市一定贏！最重要還是要看項目地區和潛能。

第二，買入新樓的時機也十分重要。比如在2008年金融海嘯或剛確定脫歐時買樓，現在價格一定升了不少，但是當時的轉售機會也一定更難！

英鎊匯率的重要性

至於現在，疫情下英國基本上已全面解封，脫歐消息也全面消化，樓市基本上正穩步成長中，各類型的樓盤都有一定需求。加上近年市中心物業需求有增無減，基本上在倫敦正常地區放盤，個半月已經可以賣出，當然前提是標價合理，不應超出市價太多。

而且，對香港人來說，由於大家多以港元買英國樓，所以買入新樓時的英鎊匯率絕對是非常重要，值得大家留意。如果英鎊持續上升，大家除了賺升值，也相當於「賺了匯率」。現在英國樓之所以這麼受歡迎，某程度上還是因為英鎊仍然處於低位，相比以前高峰位還低30%。而且，匯率增長是不牽涉任何稅項。

持貨建議三年以上 十年以下

另外，物業持有期也是十分重要的考慮因素。由於新樓樓價定價普遍比二手市場高，除非選擇「摸貨」，否則我們一般都要預留一段時間讓市價追過你買入的價錢，這樣轉售時才有利潤。如果以倫敦近年的樓價升幅來說，我一般建議持貨三年或以上，但不要超過十年，這樣既可享受樓價升幅，亦不怕樓齡太長導致難以轉手和追不上市場成長。

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