moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>海外置業錦囊

買英國新樓會否很難「賣出」？

「問問題 送李丹翔新書《買英國樓100問》」活動，今日選擇了讀者「Agnes Wong」的來郵，有關問題已獲李丹翔親自解答；同時讀者亦可獲得李丹翔新著乙本。本刊將電郵通知相關安排。

各位有意了解買英國樓種種事宜的讀者，請來信告知你的疑難，除了有專家為你解答，還會有機會獲得李丹翔新書乙本。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

讀者「Agnes Wong」問：

請問是否買了英國新樓，將來很難賣出？

謝謝！

 

李丹翔回覆：

首先，我有點意外妳為何會有這樣想法，其實買英國新樓以後是否很難轉售，這問題跟香港情況是大底相同。

每一個地產項目，質素和市場都各有不同，買入時都不應盲目，要做足功課。像早年的香港，物業市場旺盛，大型屋苑人人排隊入票，樓盤還未落成已經升值，但當中仍會有跑輸大市的樓盤，若買家入場時機不對便變成負資產，故此，買英國樓前同樣要考慮這些因素。

 

首先考慮「Location」

實際上，英國新樓是否難以轉手，我們首要考慮的還是「Location，Location，Location」。

以近年市場來說，倫敦、曼徹斯特、伯明翰三大城市及其周邊地區的市場較為旺盛，新樓轉手較簡單，背後原因十分簡單，就是英國的工作機會，尤其是高增值工種都集中在以上三大城市群，因此吸引不少人進駐，物業需求自然龐大；另一方面，由於高收入人士也普遍集中在這些地區，亦會對較豪華、樓齡較新的單位感興趣，新樓買家不怕沒有人接貨。

如果想更多了解各個地區的市價及升幅，抑或哪個地區的樓盤較易轉售，也可以參考英國網站Rightmove和Zoopla之類的二手樓盤平台。當然，也不是說以上三大城市一定贏！最重要還是要看項目地區和潛能。

第二，買入新樓的時機也十分重要。比如在2008年金融海嘯或剛確定脫歐時買樓，現在價格一定升了不少，但是當時的轉售機會也一定更難！

 

英鎊匯率的重要性

至於現在，疫情下英國基本上已全面解封，脫歐消息也全面消化，樓市基本上正穩步成長中，各類型的樓盤都有一定需求。加上近年市中心物業需求有增無減，基本上在倫敦正常地區放盤，個半月已經可以賣出，當然前提是標價合理，不應超出市價太多。

而且，對香港人來說，由於大家多以港元買英國樓，所以買入新樓時的英鎊匯率絕對是非常重要，值得大家留意。如果英鎊持續上升，大家除了賺升值，也相當於「賺了匯率」。現在英國樓之所以這麼受歡迎，某程度上還是因為英鎊仍然處於低位，相比以前高峰位還低30%。而且，匯率增長是不牽涉任何稅項。

 

持貨建議三年以上 十年以下

另外，物業持有期也是十分重要的考慮因素。由於新樓樓價定價普遍比二手市場高，除非選擇「摸貨」，否則我們一般都要預留一段時間讓市價追過你買入的價錢，這樣轉售時才有利潤。如果以倫敦近年的樓價升幅來說，我一般建議持貨三年或以上，但不要超過十年，這樣既可享受樓價升幅，亦不怕樓齡太長導致難以轉手和追不上市場成長。

 

送李丹翔《買英國樓100問》

《環球置業連線》版面獲李丹翔送出《買英國樓100問》簽名版十本，只要你對買英國樓有任何疑問，將問題電郵給worldpp@mingpao.com，便有機會獲得李丹翔親自解答，同時送上《買英國樓100問》簽名版乙本！