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專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：英國West Sussex郡、澳洲墨爾本、英國Sheffield樓盤推介

英國West Sussex郡

Broadacres Horsham 靚校網區 「三房獨立屋」57.5萬英鎊起

West Sussex位於英國東南部，被Royal London評為英國最適合家庭居住的地方之一，是不少英國人喜愛的定居地。根據Office for National Statistics，位於West Sussex的Horsham的快樂指數屬全Sussex之冠。

由英國星級上市發展商Berkeley Group打造的屋苑式管理項目Broadacres，位於West Sussex的Horsham，提供2至4房永久業權洋房別墅，連車位或車房僅40萬英鎊起，銀行可承造最高75%按揭。屋苑提供完善的體育設施予住戶，包括足球場、網球場、板球場及遊樂場，更會定期舉辦多元化活動。

社區配套方面，從項目步行數分鐘即到Southwater購物區，擁有眾多餐廳、商店、藥房、郵局；7分鐘車程可到Horsham市中心，有大型超市Sainsbury's及M&S、高級百貨公司John Lewis，十分方便。此外，區內亦有屢獲殊榮的高爾夫球俱樂部及馬術學校。教育方面，區內坐擁82間中小學，其中有10間獲Ofsted 評分Good或Outstanding等級的學校，包括全國預科學院排名第三的College of Richard Collyer及470年歷史的傳統名校Christ's Hospital School等，教育資源豐富。

交通方面，項目與 Horsham Train Station相距僅10分鐘車程的時間，乘火車到倫敦市中心約50分鐘，十分便捷。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

Broadacres

發展商：Berkeley Group

地址：Horsham, RH13 9FB

戶型：2-4房

室內面積：775-1,833平方呎

落成日期：2023年第一至第四季

物業持有期：永久業權

代理：FMI至匯投資

 

英國Horsham洋房別墅網上講座

日期：4月2至8日（周六至下周五）

時間：上午10時/中午12時/下午2時/下午4時/下午6時/下午8時

WhatsApp：6187 9014

電話：3468 7299

 

 

澳洲墨爾本

STH BNK By Beulah 全南半球最高摩天地標項目

Ray White推出的全南半球最高摩天地標STH BNK By Beulah，坐落與墨爾本CBD一河之隔的Southbank區，是一個集高端住宅、四季酒店、法國當代藝術館、世界級商場以及甲級寫字樓於一身的開創式綜合發展項目。第一期住宅售價由港幣300萬起。

項目匯聚大師級陣容，彰顯格調氣勢。荷蘭知名建築事務所UNStudio和澳洲當代建築學推手Cox Architecture帶來關鍵組織元素「Green Spine」及螺旋形建築設計，當中更包含將會成為全球最大的直立式綠化牆；新加坡地標Garden by the Bay的英國景觀設計工作室Grant Associates亦負責設計位於頂層的空中花園觀景台，高度將超越現有Melbourne Skydeck觀景台，勢必成為未來新旅遊打卡點。另外還有Four Season四季酒店直轄營運的墨爾本首個六星級酒店；以及全球十大美術館Centre Pompidou國家藝術文化中心（與羅浮宮、奧塞美術館並列為巴黎最重要的三座博物館）主理的墨爾本首個歐洲當代藝術館入駐。

項目總高度將達365米，將超越目前澳洲最高大樓Q1，成為真正的「澳洲之巔」。住宅將坐落東塔，按樓層分三大系列：10至40層為Garden Rise系列，提供427個單位；42至72層為High Rise系列，提供210個單位，擁僅限高層住宅享用的專屬電梯；75至86層為Sky Rise系列，提供限量58個單位，擁2.9米超高樓底，住戶可享有位於73層的私人配套設施，以及進入空中花園的獨立VIP通道。

West Tower西塔樓高63層，將用作酒店和辦公室。整棟大樓集新概念住宅、6星級酒店、藝術文化體驗區、全新體驗感的零售和商業於一身。除了頂層的空中花園，公寓每8層設有1個Pocket Park，由專人定期打理，私享不同風景。大樓內還設有託兒中心、游泳池、健身中心、私人宴會廳、健康與保健中心等，為住戶增添幸福感的生活體驗。

 

全南半球最高摩天地標 全球首場發佈會

日期：4月2及3日（星期六及日）

時間：下午3時（每日一場）

登記：https://bit.ly/3ixZisn

查詢：2376 1088

WhatsApp：5268 8329（網上睇盤 - 真人線上一對一諮詢）

 

 

英國Sheffield

靚裝2房連玻璃屋 鄰近市中心 生活配套齊備

物業位於Sheffield市中心的東南方住宅區，2房靚裝修連玻璃屋永久業權半獨立屋，叫價12.5萬英鎊。鄰近Sheffield市中心及多間高評級中小學，配套方便齊全。

從物業步行約10分鐘內可抵達便利商店及超級市場，生活所需品一應俱全。步行約17分鐘可抵達輕軌站，輕鬆連接市中心。另外，駕車約8分鐘可達著名紅磚大學University of Sheffield。駕車約12分鐘可到達Sheffield市中心，有多間大型購物中心、百貨公司、大型超級市場等購物娛樂配套。約11分鐘車程更可直達綜合醫院。

 

Sheffield靚裝2房連玻璃屋

地址：38 Castlebeck Dr, Sheffield

樓齡：約100年

戶型：2房連玻璃屋永久業權半獨立屋

價格：12.5萬英鎊起（約港幣125萬元起）

代理：Sakura Global Property Limited

 

英國物業免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

查詢：5133 0626