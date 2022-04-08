翔勝視野：英國樓價創新高 增長不限於倫敦

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3月住宅叫價按年升10.4%

根據Rightmove數據，英國3月待售住宅平均叫價按月上漲5,760鎊，首次衝破35萬英鎊大關，創歷史新高。而3月住宅叫價按年升幅為10.4%，是2014年6月後的最大升幅。

你可能會問：「英國這麼大，所謂樓市旺還不過是集中在倫敦內？」其實不然，參考英國土地查冊處2013年以來的數據，事實上除了倫敦部分活化地區升幅拋離全國外，整體上英國三大城市及倫敦周邊各郡升幅都較接近，平均達50%以上。如果我們集中看英國倫敦外的兩大城市——曼城及伯明翰，則以曼城更勝一籌，平均樓價從2013年的122,189鎊升至2021年的203,835鎊，升幅達66.8%。

曼城樓價升幅勝伯明翰

背後原因十分明確，因為曼城屬於英國「北方經濟引擎」的核心，是最近10年英國重點改造的地區。該宏偉經濟建設計劃是英國卡梅倫政府時期提出，旨在把英格蘭北方建設成一個和倫敦以及英格蘭東南部規模相當的經濟地區。現在計劃正處於收成期，多項大型基建已進行得如火如荼，包括英國十大開發項目之一、總投資額500億英鎊的MediaCityUK媒體城，各國際企業如BBC、Google、Amazon亦先後進駐，所以這些年間曼城也被評為倫敦以外最佳投資城市。

如果講到近年曼城哪區最吸引投資者的目光，相信有經驗的讀者都會想到Piccadilly區。Piccadilly是曼徹斯特最大，也是其中一個最常用的火車站。作為早在19世紀已經建成，於1842年開始使用的火車站，其吞吐量已逐漸難以應付每天通勤的客量，故英國政府有計劃進行Piccadilly 車站重建項目，預計將會創造4萬個就業機會、超過70萬平方米商業和零售空間，相信對Piccadilly及其鄰接地區樓市會有一定正面影響。

勿將所有雞蛋放在一個籃內

作為投資者，最忌把所有雞蛋放在一個籃子內。

雖然說「London is London! 」，倫敦樓就像中國四大藍籌銀行股一樣十分穩陣，我亦相信倫敦樓市在長線仍有大量成長空間，但隨着英國重點改造及開發其他一線城市如曼城和伯明翰，這些地區就像科技股般，更有升值空間；所以大家也不妨將目光放遠，考慮其他同樣有潛力的地區，實行分散投資。