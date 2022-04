樓盤點睛：英國劍橋郡、澳洲墨爾本、英國曼徹斯特樓盤推介

英國著名洋房別墅發展商CALA Homes看準劍橋郡的潛力,興建大型綜合發展項目CALA at Wintringham,提供永久業權洋房別墅。CALA Homes擁有146年歷史,榮獲2020及2021年Housebuilder Of The Year,品質保證。

製作:WAW Creation

CALA at Wintringham屬區內最大型綜合發展項目,集住宅、幼兒園、小學、寫字樓、餐廳及便利店,其中綠化休憩空間佔地45%,居住環境優閒寫意。區內共有22間優質中小學及幼稚園,包括Middlefield Primary Academy及Crosshall Infant School,升學選擇眾多。

由屋苑步行至巴士站約3分鐘、到火車站約10分鐘,前往英國各區方便快捷。屋苑配套完善,二十分鐘生活圈有齊超市、餐廳、銀行學校,毗鄰巴士站及High Street,名牌超市Waitrose、M&S Foodhall、Tesco、美容、診所、餐廳、商店等應有盡有;約10 分鐘步程可到St Neots火車站,往倫敦市中心King's Cross約45分鐘,往劍橋大學及市中心約30分鐘車程。

CALA at Wintringham採取屋苑式管理,三房1,300平方呎,售45萬鎊起,連花園及兩個車位;四房1,500至2,000平方呎,售52萬鎊至59萬鎊起,連花園及三個車位。

CALA at Wintringham

地址:Cambridge Road, St Neots, Cambridgeshire, PE19 6AJ

發展商:CALA Homes

戶型:3-4房洋房別墅

室內面積:1,338-1,967平方呎

落成日期:2022第2季至第4季

物業持有期:永久業權

代理:FMI至匯投資

英國劍橋郡Cambridgeshire · St Neots「日日同你Zoom」洋房別墅網上講座

日期:4月9至15日(周六至周五)

時間:上午10時 / 中午12時 / 下午2時 / 下午4時 / 下午6時 / 下午8時

WhatsApp:6187 9014

電話:3468 7299

澳洲墨爾本

全新獨立屋連地皮項目 毗連Westfield大型購物中心

Ray White本周精選兩個全新獨立屋連地皮項目供港人選購。是次獨家發售的項目均鄰近Westfield大型購物中心,生活配套齊全,各項目亦可承造按揭,無論自住或投資皆宜。當中一個項目的入場價只需港幣335萬元起,即可入手近3,000平方呎永久業權地皮,連同逾千呎3房2廁獨立屋、前後花園及車庫項目。

若想尋求更大的居住空間,又重子女的校區。另一個全新獨立屋連永久業權地皮項目位於全澳買屋需求量最高區域,該區既有6間貴族公私立名校,更是全墨爾本排名第三的公立精英中學Nossal High所在地。項目毗鄰Westfield 購物商場,同樣擁有近3,000多呎的地皮及過千呎的3房2廁獨立屋連前後花園及車庫,入場價只需港幣429萬元起,是極高性價比之選。

免費網上講座

主題:「澳洲現場直播」實地考察墨爾本「買地起屋」攻略

日期:4月9及10日(星期六及日)

講座時間:下午2時半(每日一場)

代理:Ray White Hong Kong

查詢:2376 1088

英國曼徹斯特

Affinity Living Embankment West - Exchange Point & Laurence Place 市中心現樓

Affinity Living Embankment West是英國著名發展商Select Property Group推出的住宅品牌系列Affinity Living之一,項目坐落於曼徹斯特新興社區Embankment West,與CBD及市中心零售區相連,直至現時,該新興社區的重建項目已投放超過1.23億英鎊。住宅項目包括Exchange Point 及 Laurence Place,非常適合首次置業的買家或投資租出經常往來市中心的人,同時滿足追求高投資回報及生活質素的買家。單位售價由22.9萬英鎊起,可隨時入住。

項目鄰近Harvey Nichols、Selfridges和Arndale Centre等大型購物中心,距離Victoria車站亦只需數分鐘步程,15分鐘步行時間可達曼徹斯特的CBD Spinningfields及Northern Quarter,住客更可通過曼徹斯特Piccadilly站前往包括倫敦、伯明翰、利物浦、利茲和紐卡斯爾和愛丁堡等英國主要城市,非常方便。

曼徹斯特物業展銷會

日期:4月9日(星期六)

時間:中午12時至下午6時

地點:旺角彌敦道700號T.O.P 16樓

代理:CK Global創紀環球

查詢:9730 2880