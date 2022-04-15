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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：買英國二手樓要小心 勿墮無良中介陷阱

最近在一個移居英國群組中，看到有人指控某間英國物業中介刻意標高物業樓價，樓價甚至比同一樓盤在另一網上物業平台 Rightmove 的建議售價高近20%，被人質疑以幫助香港人為名，實際上賺取豐厚佣金。

剛看到這消息時，其實我是有點懷疑的，因為正如我之前所說，一般來說，價單都是由英國發展商直接提供，而且發展商不允許香港代理修改價單，也不可收客人佣金，所以普遍情況下香港代理並不能、亦不會提高價錢，兩地的標價基本一致，在香港購買甚至可能有更多展銷會優惠。

 

製作：WAW Creation

 

 

部分中介專業性成疑

但當我細看這間「物業中介」的背景時，一切又變得合理。原來這間「物業中介」實際上是間移民公司，業務包括買樓、按揭、升學及求職顧問，公司本身並無賣太多海外樓的經驗，合作網絡亦不多，專業性成疑。

另外，這間公司原來是賣二手樓，因為是與業主直接合作，發展商不參與在內，自然也不能排除中介和業主合謀標高價錢。當然，也有可能是業主只是在Rightmove上將建議售價調得比較低，吸引更多人查詢，但足足便宜兩成？我以前實在從未見過。

 

買賣步驟要留神

購買英國二手樓，尤其是二手屋要注意的事項實際非常多，除了上述的代理問題外，還有種種細節如賣家質素和合約條款需要留意，所以奉勸各位在選擇代理時一定要特別小心，自己也要留意買賣英國二手樓的步驟。

這裏先提醒大家幾點：由於購買英國二手樓要先申請按揭，之後才落訂購買物業，再委任代表律師處理買賣程序，並支付訂金，所以要先預留辦按揭的時間，並提早準備相關文件。

 

切記魔鬼在細節

另外，建議買家事先做房屋評估調查報告，了解清楚物業結構和安全等現況。當最後雙方交換買賣合約，買家支付首期訂金時，大家一定要留意合約細節，因為合約很多時是買賣雙方自行協議，內容各有不同。例如買樓前可否驗樓、是否買「現況」、是否「交吉」，訂金數目及「撻訂」賠償方式等。很多時候陷阱就埋在合約細節中，如有很多情況是買家付訂金後，若賣家反悔取消交易，只需退回訂金予買家，並不需作任何賠償。另外，如果支付的預訂費少，買賣雙方也有「撻訂」的風險。