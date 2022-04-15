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我的英國樓大多時空置 需要買家居保險嗎？

「問問題 送李丹翔新書《買英國樓100問》」活動，今日選擇了讀者「Priscilla」的來郵，有關問題已獲李丹翔親自解答；同時讀者亦可獲得李丹翔新著乙本。本刊將電郵通知相關安排。

各位有意了解買英國樓種種事宜的讀者，請來信告知你的疑難，除了有專家為你解答，還會有機會獲得李丹翔新書乙本。

 

製作：WAW Creation

 

 

讀者「Priscilla」問：

你好，我上年在倫敦買了一個兩房單位，因疫情關係，大部分時間是空置的。想問我有需要購買家居保險嗎？我曾上網研究，但因家居經常空置未能成功購買。

 

李丹翔回覆：

其實無論單位是否空置，又或者你在倫敦的物業已經供完，沒有法例規定必須購買保險，但建議最好還是購買家居保險，因為萬一遇上意外，尤其是火災，家居保險可以替你支付高額的重建及維修費用，尤其是房屋長期空置，本來就更容易引賊人爆竊，風險較高。

 

宜買「空置家居保險」

至於因家居經常空置未能成功購買家居保險的情況，其實主要取決於家居保險的種類。現時英國主流的家居保險都只會接受60天以下的空置時間，而且天數愈高，保費愈高，因為房屋空置時間與風險成正比，保險公司需要做相對的風險管理。

但是，市場上也有不少為特殊物業度身訂造的保險，當中也包括空置家居保險（Unoccupied Property Insurance），在保障範圍上與一般家居保險無異，但容許更長的空置期，一般由三個月至全年不等，當然保費也會比主流的家居保險高。

 

應就不同需要確定承保內容

另外要留意，英國家居保險其實分為兩個部分，包括建築物保險（Building Insurance）和財產保險（Content Insurance）。前者主要承保對物業結構造成的任何損壞，也包括物業遭到無法修復的損壞時所需要的重建房屋費用。

通常如果有為物業做按揭，銀行都會要求買家購買建築物保險。後者則承保在家中的物品，更涵蓋修理或更換部分物品的費用。但要留意，如果物業用作出租，業主的財產保險只會承包提供給住戶的物品，相反任何租客帶來的東西都不會被承保，因此他們也需要另購一份財產保險。考慮到不同物業需要的保護程度各有不同，例如若空置物業裏沒多少財物，則可能不需要高等級的財產保險，大家應與保險經紀和物業代理緊密聯絡，並就自己的情況決定保單的內容。

 

送李丹翔《買英國樓100問》

《環球置業連線》版面獲李丹翔送出《買英國樓100問》簽名版十本，只要你對買英國樓有任何疑問，將問題電郵給worldpp@mingpao.com，便有機會獲得李丹翔親自解答，同時送上《買英國樓100問》簽名版乙本！