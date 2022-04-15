英國樓市點線面：重建計劃有助重塑地區未來發展

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倫敦受惠重建機遇及交通擴展

英國倫敦便是一個很好的例子，過往多年便有不少地區受惠於重建機遇以及交通擴展等因素，樓價更一直處於穩定健康的增長狀態。即使受到其他因素影響，例如金融海嘯，脫歐，以及近年疫情的影響，房產市場都可以在短時間內回恢復。除了當地有一定的需求量，國際買家也一直看好倫敦作為長期投資的地方。

就重建來說，九榆樹區，金絲雀碼頭，國王十字區等都是公認的成功例子。大型發展商及地方政府合作的重建及升級計劃，提高房屋供應及就業機會、擴展地鐵線路、引入各國際機構進駐等，促使樓價上漲。倫敦市中心的土地供應量一向有限，上述這些地區都位於比較中心的位置，而很多大型重建計劃地區，都將會向市中心以外發展。其中值得關注的是，在眾多成功地區的例子中，都可以看見全英最大發展商Berkeley所發展項目的蹤影。Berkeley是英國最大上市龍頭發展商，所有興建的項目都屬大型重建住宅，有助帶動附近樓價升幅，擁有非常良好的業績記錄，善於選擇發展位置。

Hendon位處核心重建計劃區 潛力優厚

倫敦西北邊的Barnet行政區, 是眾多倫敦行政區中居住人口最多的地方，有接近四十萬居民，公園眾多，亦是多個倫敦行政區中擁有最多Outstanding小學的地方，房屋需求量一向大。其中Hendon屬於較傳統住宅區，有地鐵線Northern Line 及火車Thameslink Railway，鄰近M1及M5高速公路，方便通勤至市中心一區或其他城市，向受年輕家庭及在市中心上班的白領歡迎。除了方便，這裏的樓價及租金也暫屬「低水」，性價比高。

將投資近70億英鎊重建

Hendon位於兩大倫敦核心重點重建計劃區的中間，旁邊的Brent Cross正從一個未被充分利用的工業區，轉變成為一個現代化生活，工作及社交場所。據了解，相關的重建計劃，將投資接近70億英鎊，提供超過27,000就業機會、3百萬平方呎工作空間、全新New Thameslink車站、增加火車通車頻率等，相信將會令Hendon發展空間以至住屋需求大增。Hendon的樓價，預計未來5年的升幅將接近25%*，於眾多倫敦行政區最高。除樓價外，市場亦預計該區未來5年的租務市場升幅，將接近18%*，比起整個倫敦的平均13.6%*要高出4%，是一個受到高度重視的地方。

據了解，Berkeley已看準機會，旗下St George將在Hendon興建大型住宅項目Silkstream，而全球首發的第一期Bower House，入場價只需36萬5千英鎊，暫比周邊地區平達3成。 如以過往經驗及「業績」計，Silkstream將會是另一個受惠於重建計劃的成功項目。

（註* Source: CBRE 2022）

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