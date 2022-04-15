moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：英國倫敦、英國Surrey樓盤推介

英國倫敦

Bower House, Silkstream 全新社區 不一樣的倫敦生活

倫敦北部是一個充滿活力的地區，擁有一流的學校、優質的商店、咖啡館和餐館，以及大量可供探索的綠色開放空間。新開發項目Silkstream位於倫敦兩個主要重建區Brent Cross和Wembley之間，佔地 9 英畝，將提供一系列時尚的開放式、一房、兩房及三房公寓，並設有私人戶外空間。

項目設有1.5 英畝的公園和僅限居民的園景花園，帶來生物多樣性，給住戶享受風景優美的自然環境。設有24小時禮賓服務、健身室、放映室、工作區，並提供NHBC公司10年保養維修服務。項目亦鄰近英國最大的購物中心之一布倫特十字購物中心（Brent Cross），經泰晤士線 20 分鐘即可到達國王十字區和倫敦市中心，盡享一切便利。

 

製作：WAW Creation

 

Bower House, Silkstream

地址：Hendon NW9 6FZ

發展商：St George

單位面積：520至953平方呎

售價：365,000英鎊起

落成日期：2024年第四季起

產業年期：999年

代理：L2 International

 

物業展銷會

日期：4月23及24日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：Berkeley 辦公室-中環置地廣場公爵大廈30樓3001室

電話：+852 6826 7226

電郵：info.hk@L2international.com

 

 

英國Surrey

Eden Grove 地段好出租易 1房34.5萬英鎊起

英國Surrey位於倫敦西南部，以良好治安、優質學校及綠化環境吸引中產家庭聚居，被評為英國最適合養育孩子的地區。由英國發展商Berkeley集團旗下打造的Eden Grove，由6座新型住宅大樓組成，現推售最新一期的Lily House，樓高13層，是項目最高的大廈，亦是整個地區最高的建築物，提供一至三房單位選擇，背向內園面向水塘景觀，面積為442至1,021平方呎不等，入場價由34.5萬英鎊起，是少數價錢相宜且品質優良的樓盤，投資或自住買家均非常合適。

交通方面，從Eden Grove步行5分鐘便到Staines Railway Station，乘搭火車約35分鐘到達倫敦市中心，10分鐘車程到希斯路機場，Crossrail通車後26分鐘到Bond Street，非常便捷。

Eden Grove連接Birch Green Park，四周被綠樹河道環繞，並與壯麗的溫莎城堡及溫莎馬場為鄰，相距不過20分鐘車程。屋苑位處綠化地帶，但生活配套一應俱全，10分鐘步程內有兩大購物中心Elmsleigh Shopping Centre和Two Rivers Shopping Centre。當地High Street商戶雲集超市、咖啡廳，酒吧、時裝服飾商店，以及露天市集活動。

Staines-upon-Thames一直大受家庭客歡迎，其中一大重點是坐擁不可多得的頂尖名校，例如毗鄰首相級學府Eton College及Royal Holloway，畢業生包括現任英國首相Boris Johnson及歷任首相；5英里內更有84間Ofsted評級獲得Outstanding / Good的中小學。這裏亦是初創企業重地，自2010年新增超過1,100間初創公司，是全英國擁有最多初創企業的地區。

 

Eden Grove

地址：17-51 London Road, Staines-Upon-Thames, TW18 4AB

發展商：Berkeley Group

戶型：1-3房

室內面積：442-1,021 平方呎

業權：999年

落成日期：2024年第一季至第四季

代理：FMI至匯投資

 

英國Surrey Staines Upon Thames最強住宅展銷會及講座

日期：4月23及24日（周六及周日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店3樓

展銷會時間：上午11時–下午6時

講座時間：中午12時 / 下午4時

WhatsApp：5611 8401

電話：3758 2969（需預約）