樓盤點睛：英國倫敦、英國Surrey樓盤推介

項目設有1.5 英畝的公園和僅限居民的園景花園，帶來生物多樣性，給住戶享受風景優美的自然環境。設有24小時禮賓服務、健身室、放映室、工作區，並提供NHBC公司10年保養維修服務。項目亦鄰近英國最大的購物中心之一布倫特十字購物中心（Brent Cross），經泰晤士線 20 分鐘即可到達國王十字區和倫敦市中心，盡享一切便利。

製作：WAW Creation

Bower House, Silkstream

地址：Hendon NW9 6FZ

發展商：St George

單位面積：520至953平方呎

售價：365,000英鎊起

落成日期：2024年第四季起

產業年期：999年

代理：L2 International

物業展銷會

日期：4月23及24日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：Berkeley 辦公室-中環置地廣場公爵大廈30樓3001室

電話：+852 6826 7226

電郵：info.hk@L2international.com

英國Surrey

Eden Grove 地段好出租易 1房34.5萬英鎊起

英國Surrey位於倫敦西南部，以良好治安、優質學校及綠化環境吸引中產家庭聚居，被評為英國最適合養育孩子的地區。由英國發展商Berkeley集團旗下打造的Eden Grove，由6座新型住宅大樓組成，現推售最新一期的Lily House，樓高13層，是項目最高的大廈，亦是整個地區最高的建築物，提供一至三房單位選擇，背向內園面向水塘景觀，面積為442至1,021平方呎不等，入場價由34.5萬英鎊起，是少數價錢相宜且品質優良的樓盤，投資或自住買家均非常合適。

交通方面，從Eden Grove步行5分鐘便到Staines Railway Station，乘搭火車約35分鐘到達倫敦市中心，10分鐘車程到希斯路機場，Crossrail通車後26分鐘到Bond Street，非常便捷。

Eden Grove連接Birch Green Park，四周被綠樹河道環繞，並與壯麗的溫莎城堡及溫莎馬場為鄰，相距不過20分鐘車程。屋苑位處綠化地帶，但生活配套一應俱全，10分鐘步程內有兩大購物中心Elmsleigh Shopping Centre和Two Rivers Shopping Centre。當地High Street商戶雲集超市、咖啡廳，酒吧、時裝服飾商店，以及露天市集活動。

Staines-upon-Thames一直大受家庭客歡迎，其中一大重點是坐擁不可多得的頂尖名校，例如毗鄰首相級學府Eton College及Royal Holloway，畢業生包括現任英國首相Boris Johnson及歷任首相；5英里內更有84間Ofsted評級獲得Outstanding / Good的中小學。這裏亦是初創企業重地，自2010年新增超過1,100間初創公司，是全英國擁有最多初創企業的地區。

Eden Grove

地址：17-51 London Road, Staines-Upon-Thames, TW18 4AB

發展商：Berkeley Group

戶型：1-3房

室內面積：442-1,021 平方呎

業權：999年

落成日期：2024年第一季至第四季

代理：FMI至匯投資

英國Surrey Staines Upon Thames最強住宅展銷會及講座

日期：4月23及24日（周六及周日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店3樓

展銷會時間：上午11時–下午6時

講座時間：中午12時 / 下午4時

WhatsApp：5611 8401

電話：3758 2969（需預約）