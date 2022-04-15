日元匯價創近20年新低 置業良機再現 康榮國際獨家推出《白馬譽》&《大阪匯》

眾所周知，日本新首相上任後的目的，便是要振興經濟及樓市，加上日本負利率政策，吸引外來資金湧入樓市，大利日本房地產市場。

康榮國際有見及此，特別引入日本長野縣白馬住宅渡假村社區《白馬譽》第一期項目來港舉行獨家認購展銷會，只售港幣70餘萬起。同場更「加映」鄰近心齋橋的型格住宅項目《大阪匯》，有興趣以低水價錢入手日本樓盤項目並作移民打算的，不容錯過。

製作：WAW Creation

白馬滑雪度假村全新住宅 VIP售70餘萬港元起 只限本周

項目空間方正實用，有一房廳至三房設計，可容納二至八位住客，特選單位送一個車位。區內有溫泉設施、雪具租賃服務、休閒俱樂部供住客享用，專用巴士 Shuttle bus可穿梭不同地點及滑雪場，更有小商店方便住客購物。

除了住宅出門口直接就是雪山Ski-In Ski-Out外，《白馬譽》更可方便到達不同雪山，5分鐘到五龍滑雪場，6分鐘到白馬47滑雪場，8分鐘可直達1998年冬奧主場地白馬八方尾根滑雪場。同時鄰近超市、餐廳、酒吧、溫泉及多間五星級渡假酒店。

全年無休渡假勝地

鄰近東京首都圈長野縣白馬的旺季是雪季（每年11月至5月），春夏秋季可前往參觀美術館、避暑、登山、泛舟、熱氣球、玩越野車、欣賞紅葉及溫泉等等，一年四季熱鬧非常。

白馬滑雪區的旅客人數近年正大幅增長中，旅客除了可以到白馬滑雪或享用附近設施外，更可以同時遊覽東京市內，一舉兩得。現時白馬區內的酒店、旅館和民宿等設施相對短缺，訂住率非常緊張，旅客來自多個不同國家，因為私隱度高所以吸納許多高端旅客到白馬渡假，所以極具投資價值。這裏過去五年遊客人次大幅增長，亦有愈來愈多的歐美及澳洲人士在白馬購置土地準備開發滑雪酒店，土地價格已經開始迅速上升，2021年白馬村升幅更於全國1,374個城鎮中排名第四，可見升值潛力將加倍持續上漲。

近心齋橋《大阪匯》全新住宅 交通便利 配套齊全

《大阪匯》10 層高，提供約50個單位，設有升降機，單位空間實用，每個單位設有露台，由一房一廳連廚房起，送高級裝修。在本周末香港獨家發售展銷會，更會推出全新高層單位，價錢最優惠，優惠最多，項目更可與銀行做貸款，首期約港幣15萬元起，首5名買家更送特別折扣。

由項目步行3分鐘可到達地鐵站，三線匯聚（JR 線, 機場快線及大阪環狀線），10分鐘內到達難波、心齋橋、道頓崛、阿陪野、日本穚、動物園、木津市場、黑門市場、大阪/梅田等著名景點，約25分鐘到Universal Studio Japan 環球影城及未來大阪夢洲人工島賭城渡假村！

《大阪匯》鄰近必到大阪購物核心，除了鄰近梅田、難波、心齋橋而見稱外，近年更成為備受年輕優皮一族擁戴的新熱點。有建於 6 世紀的禪宗建築、天王寺公園及逛街大商圈阿倍野、新世界、通天閣、阿倍野Q's Mall、Harukas 300展望台等；晚上則可前往新世界，一個具有復古風格、霓虹燈四射的娛樂區；深夜時分，具消費力的年輕一群最愛到訪問此區的酒吧和小吃店，24小時熱鬧非常。

在未來三年，大阪圈內將來會設有兩個綜合賭場渡假城（夢洲人工島及和歌山），加上 2025 年大阪萬博會的舉行，將帶來許多就業機會，湧現許多生意及投資商機，令地價及經濟上升，所以大阪的經濟前景，未來十年更加暢旺。

《白馬譽》&《大阪匯》買家尊享：

．只售港幣70餘萬元起

．可貸款

．送五年租約每年約6.5%租金收入

．送5年共40天日本免費住宿 （如選擇出租）

．可提供低息貸款，年利率1.5%

．單位選擇由一房廳連廚房起

．特選單位送車位

．送合法民宿短租牌，可全年365日長短期出租

．可選擇出租，估計市場租金約6%至10%回報

．送物業管理

．送「清潔費」、「現地管理費」及「公共維修費」開支

．永久業權**

．自由選擇自住、短租或長租

．香港收樓服務（不用去日本大阪）

．送代辦買樓投資移民或可獲日本永住權享福利

（康榮移民顧問公司代辦）

．送價值港幣5,000元日本來回機票

．即揀即買，不用抽籤，先到先得

日本白馬別墅度假村《白馬譽》及 大阪鄰近心齋橋《大阪匯》

香港獨家認購展銷會

日期：4月15日 至 4月18日（星期五至星期一，連續四日）

時間：上午11時至晚上6時

地址：康榮國際集團展銷廳 香港銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心22樓全層（港鐵站Ｃ出口）

電話：（852）9828-9959

Whatsapp：wa.me/85260513102

Email：info@HongWin.com.hk（可致電登記或直接前往展銷會）

註：為保障客戶，康榮國際於接近2,000平方呎的展銷地點與會期間，將採取一系列防疫措施，並全以一對一獨立房間展開諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內將定時清潔及消毒。