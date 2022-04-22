溫哥華西區核心《Carven at Kerrisdale》 坐擁頂級名校網 提供Townhouses及Condos選擇

製作：WAW Creation

Carven at Kerrisdale由一房至三房單位組成，提供近50伙，包括複式Loft Townhouse單位，戶戶設有特大露台及頂層連天台私人空中花園。單位設計空間實用，每個單位室內用料設計頂級豪華，提供意大利品牌廚櫃，全屋配備歐洲頂級名牌電器。項目更設有六星級會所及天空花園給住客享用。

溫哥華優質名校匯聚

Carven at Kerrisdale坐落頂級名校網，多間名校匯聚，6分鐘可達的溫哥華第一大國際級學院UBC大學共有大約80,000個老師和學生。區內更有多間著名私立及公立學校，如「Catchment」學校的Magee學院等。根據研究所2016至2019年度報告，溫西的York House學院、Crofton House學院、Little Flower學院、St. George’s 學院及Corpus Christi專上學院都是溫哥華排名第一。而居住在溫西也有很多優質學校，例如Lord Byng及Sir Winston Churchill、Point Gery學院等，也是溫哥華數一數二的學府。因此，溫哥華西區Kerrisdale堪稱是全加拿大西岸的第一名校地段。

12分鐘到溫哥華市中心

溫哥華Kerrisdale交通四通八達，是西區的中心點，距離溫哥華國際機場只需9分鐘車程，距離溫哥華市中心亦只需12分鐘車程。Carven位於Kerrisdale區的44th Ave & East Blvd，鄰近位於W 41st Ave的Kerrisdale Village，咖啡店、頂級餐廳、各式商舖，以至不同國家的美食包羅萬有，生活配套設施完善，步行數分鐘便可擁有美食及娛樂活動，是溫哥華西區極之顯赫的地段。

溫哥華西區Kerrisdale是一個超過100年歷史的悠久社區，以前大部分英國富人居住，治安良好，文化底蘊濃厚。居民由高收入人士組成，區內房價市場近一年熱切強勁，物業價值可看高幾線。

溫哥華西區 Townhouses & Condos 全新項目

Carven at Kerrisdale香港獨家認購展銷

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鄰近綠化公園及大型購物商場

Carven at Kerrisdale鄰近溫哥華市政府投資全新城市綠化改造計劃Arbutus Greenway，全長近9公里，將成為全球最長綠化公園，為Kerrisdale 居民提供不同功能的綠化公共空間。

此外，毗鄰Oakridge Centre高級購物商場，商場現正進行翻新工程，並投放加幣50億元擴建，多個國際高端品牌及高級食府進駐，並有商業中心將創造3,000多個工作職位，而在擴建中的Oakridge商場更開設有全溫哥華最大的蘋果旗艦店，帶動該區成為溫哥華第二個市中心。

溫哥華西區核心《KERRISDALE》

第一名校網 豪宅富人區項目 CARVEN

香港獨家發售展銷會

日期：4月23及24日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店6樓Hankow Room 1＆2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（歡迎來電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。