英國諾定咸Nottingham 生活寫意樓價低 港人熱選第五位

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

諾定咸是一個歷史悠久的城鎮，在十八世紀大力發展紡織業。Sakura Global Property Limited市場分析及研究部主管（環球）李明輝（Samson）表示，當中以喱士最為聞名，故有「喱士之城」之稱。到20世紀發展製造業及採礦業，至今則以服務業為主。隨着政府大力推動創意工業，近年有很多從事藝術、創意及科技人才到此生活，更吸引多間大公司到此設立分公司。此外，諾定咸位處英國中部，天氣溫度較南部的倫敦，或北部的曼城及列斯更加暖和易接受，最低溫也未必會到零度的落雪環境，因此很適合計劃退休及追求悠閒生活人士。

百年紅磚建築

遊走諾定咸街道，可發現不少英倫風貌的紅磚建築。李明輝指，英國注重保留歷史建築，這些紅磚建築即使經過百年時間依然堅固，經稍作翻新，現已成為時尚的咖啡室、理髮店及商場等。諾定咸還有數個大型商場，有連鎖藥妝店Boots等大品牌進駐，產品應有盡有。此外，諾定咸交通便利，有電車及火車選擇，坐擁Beeston、West Bridgford等數個熱門校網，也有University of Nottingham等知名大學。勞斯萊斯、豐田及Boots亦在這一帶設立基地，帶來良好的就業機會及住屋需求。隨着英國高鐵HS2的分支也將設於諾定咸附近，諾定咸將迎來更多發展機會。

看好樓價年升7-8%

英國住屋需求強勁，帶動樓價持續上升。李明輝表示，由2019年至今，諾定咸的樓價已上升20%，在去年亦平均上升7%，升幅穩定。現時諾定咸的半獨立屋平均售價約21.5萬英鎊、獨立屋約35萬英鎊、排屋也要16餘萬英鎊。不僅半獨立屋及獨立屋受家庭喜愛，一兩房的公寓單位也受在職人士歡迎，因此公寓的購買力及出租率不俗。他認為以現今樓價水平及英鎊低水，預期未來數年當地樓價仍會每年有7-8%增長。

Long Eston公寓單位配套足

Long Eston坐於諾定咸及另一城鎮Derby之間，人口約4萬人。李明輝指，Long Eston地理位置方便，約10分鐘車程可達East Midlands Parkway車站（火車站及未來HS2車站），距離University of Nottingham僅數分鐘車程，到勞斯萊斯及豐田等企業上班也很方便。由於當區樓價及租金較為便宜，吸引很多學生及在職人士到此租樓或買樓。

發展商Strike Capital Partners帶來現樓項目Station House提供19個1至2房公寓單位，單位面積由419至915平方呎，屋內配有優質雪櫃及焗爐等設備，入場價由12.8萬英鎊起。李明輝坦言，此項目的單位面積較為寬敞，以呎價計價錢吸引，回報率約有6厘。物業更坐落於Long Eston最繁忙的High Street購物街，樓下生活配套齊備，鄰近Tesco及ASDA大型超市，每星期還有兩三日露天市集，環境幽靜舒適。項目現已落成，部分已售單位亦陸續租出，現僅餘小量單位出售。

最近陶傑在英國的小鎮遇上張堅庭導演，一起漫遊 Long Eston充滿英國紅磚建築氛圍的街道，參觀全新公寓單位。有興趣了解，可登入網址https://youtu.be/fbAN6bR4CG8，了解更多。