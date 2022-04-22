樓盤點睛：英國Kent樓盤推介

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

Kent亦是英國本地人喜歡的校網區，皆因學校選擇眾多，單單是Kent本郡就有33間Grammar School，佔全英國總數約五分之一。郡內眾多Grammar School的學生在GCSE的平均分數亦超出全英國平均值。此外，在一些知名通勤小鎮例如Royal Tunbridge Wells和Tonbridge的校網皆有不少獲Ofsted評為Outstanding或Good的學校，因此當地人對於Kent的校網趨之若鶩。同樣，不少香港家庭也因其校網而選擇這一區。

大型洋房別墅項目Foal Hurst Green，由英國知名發展商Berkeley Group打造，步行15分鐘即到Paddock Wood火車站，乘火車前往London Bridge只需41分鐘。項目附近有不少綠化資源，另外亦可步行到附近的Highstreet。

樓盤所處位置鄰近兩大市中心Tonbridge、Royal Tunbridge Wells，附近有大型超市Waitrose及Tesco、購物商場Royal Victoria Place，生活配套一應俱全。另一方面，項目毗鄰The Skinners School、The Judd School、Tunbridge Wells Grammar School等獲Ofsted Outstanding評級的學校，擁有完善校網。項目採用屋苑式管理，提供3至5房洋房別墅連車位，3房僅售546,000英鎊起，較鄰近市鎮Royal Tunbridge Wells的樓盤平近三成。

Foal Hurst Green

地址：Mascalls Farm, Badsell Rd, Paddock Wood TN12 6LP

發展商：Berkeley Group

戶型：3-5房

室內面積：978-1,811 平方呎

落成日期：2022第四季至2023年第一季

代理：FMI至匯投資

英國Kent肯特郡洋房別墅展銷會及講座

日期：4月23及24日（周六及周日）

地點：香港九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

展銷會時間：上午11時-下午6時

講座時間：中午12時 / 下午3時

登記電話：34687299 / 61879014（Whatsapp）（需預約）