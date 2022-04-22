樓盤點睛：英國Kent樓盤推介

製作：WAW Creation
Kent亦是英國本地人喜歡的校網區，皆因學校選擇眾多，單單是Kent本郡就有33間Grammar School，佔全英國總數約五分之一。郡內眾多Grammar School的學生在GCSE的平均分數亦超出全英國平均值。此外，在一些知名通勤小鎮例如Royal Tunbridge Wells和Tonbridge的校網皆有不少獲Ofsted評為Outstanding或Good的學校，因此當地人對於Kent的校網趨之若鶩。同樣，不少香港家庭也因其校網而選擇這一區。
大型洋房別墅項目Foal Hurst Green，由英國知名發展商Berkeley Group打造，步行15分鐘即到Paddock Wood火車站，乘火車前往London Bridge只需41分鐘。項目附近有不少綠化資源，另外亦可步行到附近的Highstreet。
樓盤所處位置鄰近兩大市中心Tonbridge、Royal Tunbridge Wells，附近有大型超市Waitrose及Tesco、購物商場Royal Victoria Place，生活配套一應俱全。另一方面，項目毗鄰The Skinners School、The Judd School、Tunbridge Wells Grammar School等獲Ofsted Outstanding評級的學校，擁有完善校網。項目採用屋苑式管理，提供3至5房洋房別墅連車位，3房僅售546,000英鎊起，較鄰近市鎮Royal Tunbridge Wells的樓盤平近三成。
地址：Mascalls Farm, Badsell Rd, Paddock Wood TN12 6LP
落成日期：2022第四季至2023年第一季
登記電話：34687299 / 61879014（Whatsapp）（需預約）