買海外樓等於「隔山買牛」已過時！

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

讀者「朱啟章」問：

請問隔山買牛好呢，還是親自到英國買？

李丹翔回覆：

最近一年很多客人問，應該「隔山買牛」或是親身到英國買樓？

其實背後還有一個問題：香港的代理會收額外佣金嗎？

透過香港代理買英國樓 不需支付佣金

事實上，英國樓的價單多是由英國發展商直接提供，而且發展商不允許香港代理修改價單，所以普遍情況下香港代理並不能提高價錢。如透過香港代理購買英國樓，也不需要支付佣金。當然也不排除有害群之馬擅收佣金，但只要選擇有信譽的代理和大型發展商，基本上不會有這個問題。

有部分香港人較熟悉英語，或會認為可自行聯絡英國的發展商或代理買樓，而不需透過香港的代理進行買賣。其實，當地中介未必能夠找到符合港人口味的樓盤，例如樓盤坐向、會否面向墳場或火車軌等習慣和禁忌，而且不是說找就能找到。發展商亦只會介入買賣事宜，其餘事情在收樓後可以說是悉隨尊便。如果當你在國外買樓遇到難題時，未必會有人能夠立刻為你解決。

大家要明白，英國的發展商不會提供買樓或律師費優惠，簽約時亦未必可安排在香港的英國律師，很多買樓問題需要買家自行解決。在香港買海外樓，不單可以委託中介包辦按揭、收樓驗樓和出租，甚至可以選擇添置傢俬等一條龍服務。代理有時還可取得在當地也沒有開售的獨家單位。

先租後買可能引致的問題

另外，親身到英國買樓也意味着到埗初期並沒有落腳點，需要先租後買。可能大家覺得這並不重要，但大家要知道在英國租樓跟香港是不一樣，租客必須要有工作證明，甚至要提供背景調查報告，否則，你需要找人做擔保，亦有可能要一次過付一年租金；此外還要付相等於五至六星期租金的按金。不過以我多年租賃經驗，可以告訴大家，這筆按金通常很少機會可以全數拿回。

還有，此時此刻英國租盤供應十分有限，有人年初到英國，今天還一直在轉換B&B；有人委託中介公司找租盤，數月來連樓都沒有看過一間，因為在你前面已經有十幾人在輪候，中介連隊都不讓排。又試計算一下，若你每個月要用兩千鎊租樓，一年就二萬四千鎊，如果不幸你租了不喜歡的或是不合法的B&B，你還要一搬再搬，隨時讓你失更大的預算。

大部分新盤資料詳盡可信

最後我想說，其實「隔山買牛」已經是非常過時的說法！

近年大部分英國新樓盤已提供十分詳盡的資料，包括每個單位的景觀，甚至是多角度高空圖，這些都是即使現場也看不到的。而一個有責任的經紀亦會親身派同事到現場幫忙睇樓及研究周邊環境、配套及校網等，可信性已不可同日而語。而且「眼見未為真」，有時即使現場睇樓，也可能出現石棉和各類結構性問題，所以即使現場睇樓，大家也要特別小心，尤其是買舊樓！