翔勝視野：英國南部臨海「靚」郡——Sussex

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

適合子女成長的單位

你問我如果一個有小朋友的家庭只有300萬港元預算，是否應該選擇買倫敦單位？先不說英國住屋有人數限制，開放式單位根本不能住三個人，實際上考慮到每個人的生活空間，該單位根本就不適合子女成長，如果為了住在倫敦買入該單位，這豈不是和當初移居英國的目的本末倒置？

所以我經常說，如果預算有限，又非「非倫敦不可」，其實可以考慮其他性價比更高，但同樣不失方便的地區。

「Home Counties」的優勢

一般來說，針對單身年輕人士，我會推薦曼城和伯明翰這兩個大城市，因兩地皆屬英國政府的重點發展地區，工作機遇會比較多。而且，兩地整體生活節奏較快速，與香港相似，娛樂地方較多，年輕人會比較適應。但如果講到居住和小朋友的成長環境，則以一眾毗鄰倫敦「Home Counties」佔優，這些地區綠化比例較高，亦有相當不錯的校網，加上來往倫敦便利，所以十分受家庭客歡迎。同時，這些地區的房屋供應以兩房或以上的洋房別墅為主，而且樓價較低，平均呎價只是約5,000港元左右，生活空間相當充足。

英國人喜歡的定居地

當中，除了香港人較熟悉的Surrey和Hampshire，其實在倫敦南面還有另一個佔地甚廣的Home County，那就是Sussex。Sussex位於英國南部英倫海峽沿岸，劃分為東、西兩郡。Sussex 臨近海邊，擁有廣闊的綠化帶和無敵海景，向來都是不少英國人喜愛的定居地，更曾經獲金融機構Royal London 評為英國最適合家庭居住的地方之一。2020 年Halifax 銀行的《英國生活質素調查》排行榜中，West Sussex的Horsham亦位列全英第四名，僅次於之前介紹過的Hampshire的District of Hart。Horsham位置上鄰近Surrey，旁邊則是郡內二級行政區Crawley，加上治安良好，屬不少中產家庭之選。但要留意，Sussex並非所有地方都值得買，例如奇徹斯特（Chichester）和黑斯廷斯（Hastings）兩地在英國本土的評價毁譽參半，入手物業時需多加留意。

樓價升勢持續 如遇心頭好勿蹉跎

隨着英國全面解封，英國樓市再次變得熾熱，樓價升幅更是18年來最強，年度升幅已達14.3%，而在三月單月升幅亦達1.1%，可見樓市絲毫沒冷卻現象。最近一個月常聽到客人說要趁英鎊「低水」換入多些英鎊作買樓之用，其實同一時間英國樓價正以前所未有的速度爆升，所以如果找到心頭好，大家最好盡快和代理聯絡，要是一直蹉跎，甚至去到英國才慢慢挑選樓盤，屆時樓價的漲幅很可能已超過低水換入英鎊的優惠，到頭來還是沒有着數。