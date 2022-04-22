日元新低締造日本置業良機 溫泉住宅項目 投資移民皆宜

Presented by：WAW Creation

日本在今個月初放寬入境限制，要到日本已是指日可待。除了新首相上任目的要振興經濟及樓市外，日本負利率政策也吸引外來資金湧入樓市場，大利日本房地產市場。加上最近日元跌至近20年來新低位，大家都紛紛以好價兌換日元，為旅行做好準備。

白馬第一期滑雪溫泉住宅項目《Hakuba Grand》

鄰近東京廣域首都圈白馬第一期滑雪溫泉住宅項目Ski in-out《Hakuba Grand》在香港作全球搶先發售。項目共分三期，現在推出第一期住宅項目，VIP售價由港幣70餘萬元起，大量送車位的單位只限本周末發售。

項目空間方正實用，有一房廳至三房設計，可容納二至八位住客，特選單位送一個車位。區內有溫泉設施、雪具租賃服務、休閒俱樂部供住客享用，專用巴士Shuttle bus可穿梭不同地點及滑雪場，更有小商店方便住客購物。

白馬是全年無休的度假勝地，每年11月至翌年5月是雪季，春夏秋季則可前往參觀美術館、避暑、登山、泛舟、乘熱氣球、玩越野車、欣賞紅葉及浸溫泉等。《Hakuba Grand》的門外就是雪山Ski-In、Ski-Out，要到不同雪山也方便到達，5分鐘到五龍滑雪場、6分鐘到白馬47滑雪場、8分鐘可直達1998年冬奧主場地白馬八方尾根滑雪場。鄰近還有超市、餐廳、酒吧、溫泉及多間五星級度假酒店。

暢遊東京及白馬 住宿短缺吸引投資

白馬滑雪區的旅客人數近年正大幅增長中，旅客除了可以到白馬滑雪或享用附近設施外，更可以同時遊覽東京市內，一舉兩得。遊客可先在東京遊玩，再到白馬享受人生。白馬更有來回直達機場巴士，非常方便。現時香港更有飛機直達新潟，可由北部一直開車遊玩到南下的白馬。

現時白馬區內的酒店、旅館和民宿等設施相對短缺，訂住率非常緊張，旅客來自多個不同國家，因為私隱度高所以吸納許多高端旅客到白馬渡假，所以極具投資價值。過去五年遊客人次大幅增長，亦越來越多的歐美及澳洲人士在白馬購置土地準備開發滑雪酒店，土地價格已經開始迅速上升，2021年白馬村更於全國1,374個城鎮中升幅排名第四，可見升值潛力肯定會加倍持續上漲。

康榮國際獨家代理

《Hakuba Grand》&《Hirafu Onsen Villas》香港獨家代理項目 買家尊享

‧只售港幣70餘萬元起

‧送代辦買樓投資移民或可獲日本永住權享福利（康榮移民顧問公司代辦）

‧送5年租約每年約6.5%

‧送5年共40天日本免費住宿（如選擇出租）

‧可提供低息貸款 年利率1.5%

‧由一房廳連廚房單位起

‧特選單位送車位

‧送合法短租牌 全年365日長短期出租

‧可選擇出租 估計市場租金約6%至10%

‧送物業管理

‧送「清潔費」、「現地管理費」及「公共維修費」開支

‧永久業權

‧自由選擇 自住 短租 長租

‧香港收樓服務（不用去日本大阪）

‧即揀即買，不用抽籤，先到先得

二世古私家溫泉獨立屋社區《Hirafu Onsen Villas》

展銷會同場加映激罕私家溫泉獨立屋社區《Hirafu Onsen Villas》。項目坐落比羅夫HIRAFU樺山，是二世古第一期地王項目，佔地近22萬平方呎，提供近30間獨立屋洋房，每戶設有私家溫泉提供真正溫泉水。3分鐘可達二世古最旺購物飲食的十字街、Grand Hirafu滑雪場及JR鐵路站。

項目由兩套房單位至六套房的獨立屋組成，部分兩層式獨立屋更設有特大露台。每間獨立屋空間方正實用，每間套房都設有私家溫泉，可容納高達16位住客。戶戶均享羊蹄山美景，提供專車接送，更送私家車位。

北海道二世古是全亞洲第一滑雪勝地，同樣是全年無休的度假勝地，一年四季均熱鬧非常。《Hirafu Onsen Villas》3分鐘到達最受歡迎人氣滿分的Grand Hirafu滑雪場，同時亦相連著4個不同滑雪場總稱為Niseko United，可直通Annupuri、Niseko Village及Hanazono等滑雪場。

項目佔盡地理優勢，交通便利，除了有直航飛機飛抵外，現時更有JR新幹線可由東京直達新函館北斗，更即將有延線經俱知安（二世古地區）直達終點站札幌市；新俱知安站到項目只需10分鐘車程。屆時旅客可以沿路玩盡各區各縣，盡享滑雪、溫泉、購物，美食之旅。

由於當地滑雪旅客每年也在激增，因此區內酒店、旅館和民宿等設施非常短缺，訂住率十分緊張，加上北海道市政府已公佈即將收緊溫泉水發牌供應，所以這個擁有私人天然溫泉的獨立屋項目，更別具投資價值。

送365天短租牌照

《Hakuba Grand》&《Hirafu Onsen Villas》提供獨立永久業權及送365天短租牌照，提供服務式住宅管理，更可合法經營長短租服務，給買家自由選擇自住或出租。買家如選擇出租，可介紹物業管理團隊助業主找租客或可送出五年租約。發展商再送5年共40天免費住宿給各買家（買家可轉贈給親友），更可選擇將這40天免費住宿轉換入住管理商旗下各個項目，如大阪、京都、札幌、白馬、二世古及未來的東京項目。

買樓可移民或申請日本永住權

日本可說是許多香港人夢寐以求的第二家園，而買樓出租是最簡單投資移民方法。日本國籍或日本永住權整個申請流程大約需要6至8個月，康榮國際的移民顧問團隊可協助成功購買《Hakuba Grand》或《Hirafu Onsen Villas》客戶申請永住權或入國籍，更是一人申請全家受惠，費用全免。詳情請諮詢康榮移民（日本）團隊。

日本白馬滑雪溫泉度假住宅項目

《Hakuba Grand》及 北海道二世古私家溫泉獨立屋《Hirafu Onsen Villas》

香港獨家認購展銷會

日期：4月23及24日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店6樓Hankow Room 1＆2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（歡迎來電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。