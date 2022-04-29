過去年半澳洲樓價平均累積升28% 無懼加息 今年料升逾8％

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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澳洲政府在疫情期間以自住需求支撐樓市，令樓市維持強勢。許嘉宇解釋，疫情下大家追求舒適及寬敞的生活空間，願意選擇距離市中心較遠的地方居住。政府亦在不同州份推出多項政策，幫助首置人士「上車」，因此動力由下而上非常穩固，各類房屋也有需求，令物業市場健康發展。

然而，經過兩年樓價的高速上升，加息周期臨近。許嘉宇認為樓市未必可以維持高速增長，例如短期豪宅市場或會出現輕微調整，原因是豪宅價格經過不斷推升，早前惜售的業主看到樓市緩和，願意降底目標價成交。他亦相信加息因素只會令樓市升勢放緩，不致造成樓市下跌，而現階段亦看不到澳洲樓市有下跌的原因。

全球面對通脹問題，運輸成本增加導致建築費上漲。許嘉宇指，有發展商為減底風險會減少買地，有的會暫停建屋靜候物流回復正常，亦有發展商以較進取價錢推售物業。由於市場供應有限，樓價難望有下跌空間。此外，疫情期間，物業投資者減少，澳洲以自住型地區及房屋跑贏大市，以往受歡迎的市中心、大學區、旅遊區、會議中心等區域的租務型物業相對落後大市，但隨着國際通關回復，大量留學生及遊客重臨，投資物業市場需求將會迅速回復。

澳洲成「富豪避風港」

任何地方也要有受歡迎的因素，才能吸引人口，令樓市需求上升。許嘉宇指，澳洲移民政策開放，亦有很多人喜歡到澳洲讀書，各方面帶來的人口增長都會令澳洲住屋需求變得強勁。另外，現今世界政局不穩，澳洲作為「孤島」卻未有受太多影響，加上生活素質、居住環境、子女教育、食品健康及安全等，都備受世界各地高淨值的富豪歡迎，可作為「富豪避風港」、「資金安全地帶」，所以人口持續增長促使住屋需求增加。最近，悉尼有一個公寓單位以1.4億澳元成交，打破澳洲最昂貴住房的記錄。而Raywhite在香港獨家推介墨爾本項目STH BNK By Beulah，亦有一個「Sub-Penthouse」單位以「破紀錄」3,500萬澳元成交，由於項目仍有高層的「Penthouse」單位出售，相信破紀錄成交會陸續有來。

吸納更多技術移民

很多國家重視吸納高技術人才，以增加國家競爭力及帶來經濟效益。澳洲在3月底公布新一輪財政預算案，將增加3萬個技術移民簽證配額，但同時削減家庭簽證配額，以維持每年16萬個配額數目。許嘉宇表示，澳洲依然歡迎移民及投資，只是更精準針對人才及資金需求。這些技術人才會擇居高新科技園區地段，例如有悉尼「矽谷」之稱的Macquarie Park或North Sydney，墨爾本或布里斯本的園區或市中心地段等。其中，墨爾本STH BNK By Beulah是一個綜合發展項目，提供超過5萬平方米的甲級寫字樓面積，定位正是吸納高新科技企業。此外，澳洲近年設有「Hong Kong Stream」或澳洲專才移民計劃GTI，亦會吸引更多年青專才留在澳洲尋找工作機會。

移民前要考慮就業

除了退休人士，很多讀書或在職人士也選擇移民澳洲展開新生活。許嘉宇提醒移民人士選擇生活地區，需要考慮工作及生活所需。其中，悉尼有較多金融就業機會，但樓價及生活指數較高；布里斯本將迎接奧運，會帶來建築及旅遊相關的工作；若要平衡生活，可考慮樓價、租金及生活指數相對較低的墨爾本。另外，計劃透過「Hong Kong Stream」讀書移民，在澳洲長遠生活的學生，在選修科目時要考慮未來澳洲需求的職業，以便日後更容易找到工作，這些都是在澳洲長遠生活要考慮的問題。