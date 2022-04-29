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墨爾本STH BNK By Beulah 開創式綜合發展項目 成就「澳洲之巔」

STH BNK By Beulah是一個集高端住宅、四季酒店、法國當代藝術館、世界級商場以及甲級寫字樓於一身的開創式綜合發展項目，坐落墨爾本CBD對岸的Southbank區，將成為全南半球最高摩天地標。

Felix表示，Southbank就如香港的西九龍，是一個連貫CBD的多功能區，除了有寫字樓，也有各式休閒娛樂設施，包括皇冠賭場娛樂中心、Yarra River河畔一帶的餐廳及咖啡室、會議展覽中心、皇家花園Royal Botanic Gardens、墨爾本最大藝術區，亦有墨爾本板球場、澳洲網球公開賽場地及舉行F1的Albert Park賽道等，工作及娛樂觸手可及。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

項目經由12家頂尖國際建築公司分組比賽爭奪，結果由荷蘭知名建築事務所UNStudio和澳洲當代建築學推手Cox Architecture奪得，帶來關鍵組織元素「Green Spine」及螺旋形建築設計。當中將會有全球最大的直立式綠化牆，並會有超越Melbourne Skydeck觀景台高度的頂層空中花園觀景台，經由新加坡地標Garden by the Bay的英國景觀設計工作室Grant Associates設計，有望成為未來新旅遊打卡點。

項目總高度將超越目前澳洲最高大樓Q1，以370米的高度成為真正的「澳洲之巔」。住宅將坐落於東塔，按樓層分為Garden Rise、High Rise及Sky Rise三大系列。West Tower西塔樓高63層，將用作酒店和辦公室。

Felix透露，項目基座將設有100個零售商店，以可持續性、產地直送及廚師發辦概念，帶來全新零售體驗感；健康與保健中心以自我身體調整為方向，給住戶鍛鍊身體機能；可容納三千人的展覽場地，給企業舉辦發布會；以及全澳洲第一個法國當代藝術館等設施，匯聚未來所需。項目由4月開售至今已售出半數單位，一房單位入場價由53.2澳元起，預計在2027至2028年落成。