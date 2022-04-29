翔勝視野：日圓「低水」 買日本樓等同85折

但我發現，很多不諳投資的港人喜歡一口氣買入日圓，導致當日圓進一步下跌時就無法入市。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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匯價創廿年新低 宜分階段兌換

當然，我們沒有預知未來的水晶球，但我們可以判斷日本央行的寬鬆貨幣政策，明顯與全球主要央行的方向背離，而且當地通脹率仍然偏低，所以日圓理應還有一段下跌期。在平衡風險和利益的情況下，我建議大家不妨分階段換入日圓，造就「進可攻退可守」的機會，同時心理上也更易接受。

有部份讀者可能記得我曾提過「股神」巴菲特早前大手買入日本股票的話題，所以也有興趣藉現時低水狀態入市，那當地股市現在又如何？

實際上，股市比貨幣市場和樓市複雜得多，雖然東京市場仍有良好支撐，但是早前美股下跌抑制了市場情緒，且「聯準會會議記錄」增添市場對美國未來將激進加息的憂心，反而使當前股市佈滿陰霾。投資外地股票無疑是最高風險的其中一個投資選項，其實別說是日本股市，很多人連買香港股票也只是「抄Number」，沒有多加分析，所以除非你本身已十分熟悉日本市場，並有一定經驗，我是絕對不建議大家考慮當地股票市場。

日本樓入場門檻相對低

那麼，除了直接換入日圓和辦定期存款之外，還甚麼風險較低的投資日本市場方法？

對於資金更充足的投資者來說，投資日本樓市或許會是其中一個方案，就算大家未曾親身接觸日本樓市，相信也應該聽過近年不少香港藝人到當地買樓同時作居留之用。由於日本樓整體入場門檻較低，加上即時身在香港也可以做按揭槓桿，成本更低，亦可進一步用貸款擴闊投資版圖，對於有意投資海外物業的香港投資者來說是必須「插旗」的地方。

還有一點，由於香港投資者是以港幣買樓，所以即使樓價不變，現在比起一年前，相當於以85折買樓，性價比極高。

看好大阪前景 適合新手投資者

如果有意投資日本物業，一般來說東京和大阪會是首選，因兩地市場成長較穩定，而且出租和轉售難度都不高。在我的角度看來，大阪會是更適合作新手投資者的地區。第一，當地樓價較低，不少新樓樓價只是約200萬港元，加上可於香港做按揭，首期相當於100萬左右，相比起東京門檻較低。另外，東京在奧運過後，暫時未有大規模的基建計劃，相反大阪經已落實未來2025年World Expo及夢洲賭場等計劃，相信會帶動周邊地區發展，樓價升幅較有保證。

近年很多人鼓吹投資北海道獨立屋，並指回報甚高，但這裏我要提醒大家，這些地區的需求較低，出租率不高，很多時會出現「有價無市」的情況，而且買賣市場亦不活躍，大家務必小心選擇。