樓盤點睛：日本大阪樓盤推介

大阪旅遊業向來發展蓬勃，心齋橋、梅田、天王寺區、西區、浪速區等都是港人熟悉的地段。當中西區以住宅為主，是真正的生活區，物業質素和居住環境優勝，具有投資價值。FMI Japan的發展項目The Peak Osaka Dome Chiyozaki坐落於大阪西區千代崎，鄰近著名地標大阪巨蛋，住客步行5分鐘，便可到達有超過100家商店的AEON商場，有齊各種吃喝玩樂生活配套，附近還有各式餐廳、公園、學校等。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

交通方面，項目距離地鐵巨蛋前千代崎站僅3分步程，約5分鐘車程到心齋橋及難波，12分鐘到梅田，鄰近日本環球影城、未來World Expo及夢洲賭場等多個旅遊熱點。

The Peak Osaka Dome Chiyozaki全幢樓高11層，21個單位全屬一房一廳間隔，實用面積291平方呎，附設露台及智能家電，入場費約173萬港元，可承造約5成按揭，首期只需港幣85萬。由於受惠於日元下跌，相比一年前等於以85折買日本樓，買家同時可以考慮選擇2至5年租約。

The Peak Osaka Dome Chiyozaki

地址：大阪市西區千代崎二丁目

發展商：FM Investment Japan株式會社

戶型：1房

室內面積：291 平方呎

落成日期：2023年7月

物業持有期：永久業權

代理：FMI至匯投資

大阪物業展銷會及講座

日期：4月30日及5月1日（周六及周日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

展銷會時間：上午11時–下午6時

講座時間：下午3時

WhatsApp：61879014

電話：34687299

*所有訪客須使用「安心出行」應用程式，並根據「疫苗通行證」要求，出示疫苗接種紀錄或相關豁免證明書以供檢查。