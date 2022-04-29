日元低企 適合買樓永住及移民 熱選大阪及白馬全新住宅項目

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

大阪是日本第二大的城市，人口超過353萬人，美食、購物、文化包羅萬有，更有 Universal Studio 環球影城，是許多港人家庭的旅遊熱門選擇。在未來三年，大阪圈內將來會設有兩個綜合賭場渡假城（夢洲人工島及和歌山）， 再加上 2025 年大阪萬博會的舉行，將帶來許多就業及投資機會，推動地價及經濟上升，相信大阪經濟前景在未來十年都會更加暢旺。

大阪鄰近心齋橋全新住宅項目

項目鄰近地鐵站，步行3分鐘即享三線匯聚（JR線、機場快線及大阪環狀線）的優勢。10分鐘內到達難波、心齋橋、道頓崛、阿陪野、日本穚、動物園、木津市場、黑門市場、大阪/梅田等著名景點，約25分鐘到Universal Studio Japan 環球影城及未來大阪夢洲人工島賭城渡假村。旅客可日遊建於 6 世紀的禪宗建築、天王寺公園、大型商圈、Harukas 300展望台等；晚有新世界，一個具有復古風格、霓虹燈四射的娛樂區；深夜時分，具消費力的年輕一群最愛到訪問此區的酒吧和小吃店，24小時熱鬧非常。

項目提供約50個單位，設有升降機，單位空間實用，每個單位設有露台，由一房一廳連廚房起，送高級裝修。本周末展銷會推出香港獨家發售的全新單位。現時日元低企，價錢最好，優惠最多。項目可申請銀行貸款，送五年租約，亦可買樓移民或得到永住權，本周末買家更可特別獲贈額外12%折扣優惠。

康榮國際獨家代理 獨家認購•買家尊享

‧只售港幣70餘萬元起

‧送五年租約每年約 6.5% 租金

‧送5年共40天日本免費住宿（如選擇出租）

‧可提供低息貸款 年利率1.5%

‧由一房廳連廚房單位起

‧特選單位送車位

‧送合法民宿短租牌 365日長短期出租

‧估計市場租金約6%至10%

‧送物業管理

‧送「清潔費」、「現地管理費」及「公共維修費」開支

‧永久業權

‧自由選擇 自住 短租 長租

‧送代辦買樓投資移民或可獲日本永住權享福利（康榮移民顧問公司代辦）

‧即揀即買，不用抽籤，先到先得

白馬第一期滑雪溫泉住宅社區

鄰近東京首都圈白馬第一期滑雪溫泉Ski in-out住宅項目《Onsen Residences》在香港作全球搶先發售。項目共有三期，現在是第一期項目，VIP售價由港幣70餘萬元起，有大量附送車位的單位選擇。

項目空間方正實用，有一房廳至三房設計，可容納二至八位住客，特選單位送一個車位。屋苑內有溫泉設施、雪具租賃服務、健身中心及休閒俱樂部供住客享用，專用巴士Shuttle bus可穿梭不同地點及滑雪場，更有小商店方便住客購物。

白馬是全年無休的度假勝地，每年11月至5月是雪季，春夏秋季則可前往參觀美術館、避暑、登山、泛舟、乘熱氣球、玩越野車、欣賞紅葉及浸溫泉等。除了住宅門外直接是雪山Ski-In、Ski-Out，要到不同雪山也方便到達，5分鐘到五龍滑雪場、6分鐘到白馬47滑雪場、8分鐘可直達1998年冬奧主場地白馬八方尾根滑雪場。鄰近還有超市、餐廳、酒吧、溫泉及多間五星級渡假酒店。

住宿需要緊張 升值潛力優厚

白馬滑雪區的旅客人數近年正大幅增長中，旅客除了可以到白馬滑雪或享用附近設施外，更可以同時遊覽東京市內，一舉兩得。白馬更有來回直達機場巴士，現時香港更有飛機直達新潟，可由北部一直開車遊玩到南下的白馬。

現時白馬區內的酒店、旅館和民宿等設施相對短缺，訂住率非常緊張，旅客來自多個不同國家，因為私隱度高所以吸納許多高端旅客到白馬渡假，所以極具投資價值。過去五年遊客人次大幅增長，亦越來越多的歐美及澳洲人士在白馬購置土地準備開發滑雪酒店，土地價格已經開始迅速上升，2021年白馬村更於全國1,374個城鎮中升幅排名第四，可見升值潛力肯定會加倍持續上漲。

送365天短租牌照

兩個項目均擁有獨立永久業權及送365天短租牌照，提供服務式住宅管理，更可合法經營長短租服務，給買家自由選擇自住或出租。買家如選擇出租，可介紹物業管理團隊助業主找租客或可送出五年租約。發展商再送5年共40天免費住宿給各買家（買家可轉贈給親友），更可選擇將這40天免費住宿轉換入住管理商旗下各個項目，如大阪、京都、札幌、白馬、二世古及未來的東京項目。

買樓可移民或申請日本永住權

日本可說是許多香港人夢寐以求的第二家園，而買樓出租是最簡單投資移民方法。日本國籍或日本永住權整個申請流程大約需要6至8個月，康榮國際的移民顧問團隊可協助成功購買的客戶申請永住權或入國籍，更是一人申請全家受惠，費用全免。詳情可諮詢康榮移民（日本）團隊。

日本大阪Osaka鄰近心齋橋全新住宅項目 及

白馬Hakuba第一期溫泉滑雪度假住宅社區

香港獨家認購展銷會

日期：4月30日至5月2日（星期六、日、一）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店6樓Hankow Room 1

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk

註：為保障客戶， 接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一獨立房間諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。