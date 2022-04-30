多倫多市中心年度大盤Concord Sky 曠世鉅作：近金融中心 大學區 地鐵沿線

Presented by：WAW Creation

Concord Sky由獲獎無數，擁有35 年經驗的發展商 Concord Pacific 興建，集團在加拿大已開發了 100 多個項目，具有質量保證，亦標榜 Concord Sky 將會是本年度的旗艦項目，選用歷來最好的材料興建。項目樓高 95 層，是近年最高住宅之一，加上 Yonge & College 地點優越，是發展商 Concord Pacific 本年度曠世鉅作的地王項目。

Concord Sky提供近 1,000個住宅單位，部分單位不僅空間設計實用，室內用料更區內頂尖。單位採取時尚風格設計，裝修高級，提供內置式知名品牌家庭電器，特別設計的石英石櫃面等，全部免費升級。項目更設有華麗大堂，24小時禮賓服務及網購速遞服務。大型六星級會所設施包羅萬有，例如帶有廚房的派對室、會議室、單車模擬練習場、專業健身中心、保齡球場、瑜珈室、男/女更衣室、水療設施、桑拿房、短期辦公室和優美園藝戶外庭園設有燒烤區等，給住客優越生活體驗。

鄰近大學及金融中心

項目鄰近三間主要大學，合共有超過12萬學生。其中，步行8 分鐘可達加拿大第一大國際級學院多倫多大學，校園佔地180 英畝，共有約70,000名師生；步行3分鐘可達加國前十名的Ryerson 大學，步行12 分鐘可達全北美第一大藝術學院 OCAD 大學。此外，多倫多國際金融中心由60多棟商業大樓組成，加拿大五大銀行總部、各大保險公司、證券交易中心、多幢金融機構大樓，提供數萬個高級白領工作職位。

多倫多市中心大學區 Yonge & College

《CONCORD SKY》香港首輪獨家認購展銷會

首期只售港幣30餘萬元起

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‧獨家單位在手 即揀即買 不用抽籤

大學區黃金地段 三種優質租客

1）金融中心上班族：交租準時、有規律、少在單位煮食。

2）醫生及護士：大多數習慣潔淨，也是專業人士。

3）兩間大學共 12 萬學生：很多完成大學第一年學業便在市中心租樓，因為學生沒有信用評級，所以有很多大學生願意繳付比市場較高的租金，及預支全年的租金來吸引業主，令業主得到更高物業投資回報。

出行便利 乘地鐵四通八達

Concord Sky 是地鐵線上的樓盤，3 分鐘內可步行到達 College 地鐵站，便捷穿梭多倫多各處，包括到Union Station 聯合車站（6 分鐘）、北約克（16 分鐘）、Mid Town（9 分鐘）機場快線、皮爾遜國際機場（30 分鐘），非常方便。

項目距離PATH System約 3 分鐘。PATH System 是全球最大的地下城，長 30 公里，面積達400萬平方呎，內有1,200 間商店、餐廳、銀行及六個地鐵站，全年每日24小時開放，室內連接60多幢金融商業大樓，可通往不同目的地，地下雪或落雨都不用擔心。

品味時尚 享優質生活

Concord Sky 擁有名店時尚品味生活，10 多分鐘內可步行到 Youge & Bloor，這裡有國際頂級品牌旗艦商店，例如 Louis Vuitton、Gucci、Prada、Hermes、Cartier、Versace、Tiffany、Chanel、Rolex、Mont blanc 等，當中更有多間星級米芝蓮餐廳及五星級酒店，是政界名人、富豪、明星及專業人士的居住點，突顯氣派尊貴。

在項目的5 分鐘範圍內還有Loblaw 旗艦超市、戲院、Eaton Centre 大型購物商場、100 多間星級餐廳，更鄰近三間加拿大主要醫院，包括Toronto General Hospital、St. Michael's Hospital，以及全家國最大兒童醫院 Sick Kids Hospital。

多倫多市中心年度大盤

Yonge & College黃金地段

《Concord Sky》香港首輪獨家認購展銷會

日期：4月30日至5月2日（星期六、日、一）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店6樓Hankow Room 2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一獨立房間諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。