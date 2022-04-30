moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>海外置業錦囊

多倫多市中心年度大盤Concord Sky 曠世鉅作：近金融中心 大學區 地鐵沿線

多倫多2022年度大盤Concord Sky，位於Yonge & College黃金地段，3分鐘步行到達College地鐵站、Ryerson大學及Eaton Centre大型購物商場，步行8分鐘可達多倫多大學U of T，步行10多分鐘內可達多倫多國際金融中心、名店區Yorkville及多間加拿大排行第一的專科醫院。發展商Concord Pacific實力雄厚，擁有35年經驗，今次項目坐落加拿大數一數二的優越地區，是大型商場、三間大學、金融中心、先進醫療、七大律師樓、五大銀行總部、科技中心集於一身的「AAA Location」，步行指數98分，交通指數100分。有興趣人士可於本周末連續三日（4月30日至5月2日）親臨尖沙咀半島酒店索取更多資料。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

Concord Sky由獲獎無數，擁有35 年經驗的發展商 Concord Pacific 興建，集團在加拿大已開發了 100 多個項目，具有質量保證，亦標榜 Concord Sky 將會是本年度的旗艦項目，選用歷來最好的材料興建。項目樓高 95 層，是近年最高住宅之一，加上 Yonge & College 地點優越，是發展商 Concord Pacific 本年度曠世鉅作的地王項目。

Concord Sky提供近 1,000個住宅單位，部分單位不僅空間設計實用，室內用料更區內頂尖。單位採取時尚風格設計，裝修高級，提供內置式知名品牌家庭電器，特別設計的石英石櫃面等，全部免費升級。項目更設有華麗大堂，24小時禮賓服務及網購速遞服務。大型六星級會所設施包羅萬有，例如帶有廚房的派對室、會議室、單車模擬練習場、專業健身中心、保齡球場、瑜珈室、男/女更衣室、水療設施、桑拿房、短期辦公室和優美園藝戶外庭園設有燒烤區等，給住客優越生活體驗。

 

鄰近大學及金融中心

項目鄰近三間主要大學，合共有超過12萬學生。其中，步行8 分鐘可達加拿大第一大國際級學院多倫多大學，校園佔地180 英畝，共有約70,000名師生；步行3分鐘可達加國前十名的Ryerson 大學，步行12 分鐘可達全北美第一大藝術學院 OCAD 大學。此外，多倫多國際金融中心由60多棟商業大樓組成，加拿大五大銀行總部、各大保險公司、證券交易中心、多幢金融機構大樓，提供數萬個高級白領工作職位。

 

多倫多市中心大學區 Yonge & College

《CONCORD SKY》香港首輪獨家認購展銷會

首期只售港幣30餘萬元起

‧送獨家 VIP 展銷折扣

‧送獨家全年包租保證

‧送香港加拿大來回機票

‧送頂級家庭電器

‧保證與加拿大同價及提供更多優惠

‧獨家單位在手 即揀即買 不用抽籤

 

大學區黃金地段 三種優質租客

1）金融中心上班族：交租準時、有規律、少在單位煮食。

2）醫生及護士：大多數習慣潔淨，也是專業人士。

3）兩間大學共 12 萬學生：很多完成大學第一年學業便在市中心租樓，因為學生沒有信用評級，所以有很多大學生願意繳付比市場較高的租金，及預支全年的租金來吸引業主，令業主得到更高物業投資回報。

 

出行便利 乘地鐵四通八達

Concord Sky 是地鐵線上的樓盤，3 分鐘內可步行到達 College 地鐵站，便捷穿梭多倫多各處，包括到Union Station 聯合車站（6 分鐘）、北約克（16 分鐘）、Mid Town（9 分鐘）機場快線、皮爾遜國際機場（30 分鐘），非常方便。

項目距離PATH System約 3 分鐘。PATH System 是全球最大的地下城，長 30 公里，面積達400萬平方呎，內有1,200 間商店、餐廳、銀行及六個地鐵站，全年每日24小時開放，室內連接60多幢金融商業大樓，可通往不同目的地，地下雪或落雨都不用擔心。

 

品味時尚 享優質生活

Concord Sky 擁有名店時尚品味生活，10 多分鐘內可步行到 Youge & Bloor，這裡有國際頂級品牌旗艦商店，例如 Louis Vuitton、Gucci、Prada、Hermes、Cartier、Versace、Tiffany、Chanel、Rolex、Mont blanc 等，當中更有多間星級米芝蓮餐廳及五星級酒店，是政界名人、富豪、明星及專業人士的居住點，突顯氣派尊貴。

在項目的5 分鐘範圍內還有Loblaw 旗艦超市、戲院、Eaton Centre 大型購物商場、100 多間星級餐廳，更鄰近三間加拿大主要醫院，包括Toronto General Hospital、St. Michael's Hospital，以及全家國最大兒童醫院 Sick Kids Hospital。

 

多倫多市中心年度大盤

Yonge & College黃金地段

《Concord Sky》香港首輪獨家認購展銷會

日期：4月30日至5月2日（星期六、日、一）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店6樓Hankow Room 2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一獨立房間諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。