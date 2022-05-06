樓盤傳真：Prince of Wales Drive 坐落倫敦Zone 1黃金地段 交通配套完善

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鄰近地鐵站及水上巴士碼頭

Prince of Wales Drive距離地下鐵站不到5分鐘路程，例如去年通車的地下鐵站巴特西發電站（Battersea Power Station），前往Leicester Square只需11分鐘，直達King's Cross亦只需17分鐘。前往附近的巴特西公園站（Battersea Park Station）乘搭「地上鐵（Overground）」，只需要4分鐘就可以到達倫敦維多利亞區。除了鐵路運輸系統外，項目與倫敦水上巴士碼頭亦很近，步行只需要6分鐘就可以到達巴特西發電站碼頭（Battersea Power Station Pier）。

綠植環繞 名校林立

毗鄰自然和文化景點是Prince of Wales Drive的另一特色，其中巴特西公園佔地200英畝，有藝術畫廊、兒童遊樂場、慢跑徑等設施，還有廣寬的人工湖和大草地，是閒暇時休憩的好去處。正活化重建的歷史建築巴特西發電站，將引入更多新咖啡廳、餐廳、商店、電影院、劇院，並連接倫敦市中心的新水上巴士服務，預計在未來3年內提供更多新的消閒娛樂體驗。

Prince of Wales Drive附近有很多知名的大、中、小學，包括距離項目僅2分鐘步程的Newton Prep Primary School，除了眾多的課外活動，最吸引育有子女的港人家庭，便是畢業生多能升讀名校。

著名開發商及建築設計名師聯手打造

Prince of Wales Drive由英國高端房產開發商BERKELEY集團旗下St William公司開發，共提供955個單位，除多種戶型外，更有高級公寓可供選擇。公共設施包括泳池、桑拿、蒸氣浴室、8樓天台花園、地下停車場和24小時五星級禮賓服務；還有托兒所、咖啡廳、商店等設施，生活配套充足。

項目由業界龍頭之一的建築師Squire & Partners操刀，靈感來自巴特西公園附近擁有悠久歷史的豪宅街區。園景方面則由Gillespies打造出白天優美、晚間令人驚嘆的景觀。Muza Lab則由該區的公園、工業遺跡取得靈感，為項目帶來獨特的時尚室內設計。

戶型選擇多元

Salisbury House 三大室內設計主題

Salisbury House將會今年上半年竣工，提供112個單位，項目戶型選擇多元化，包括一房、兩房一衛、兩房兩衛、兩房（Duplex）、三房兩衛、三房三衛（Premium）戶型，適合不同家庭。至於售價，以一房單位為例，售價由830,000英鎊起。

由Muza Lab操刀的室內設計包括Putney、Victoria和Westminster三大主題，啟發自Prince of Wales Drive周遭的景觀。

Upper Park Residences 景觀最佳

Upper Park預計提供233個單位，包括一房、兩房、三房、四房戶型，坐落在Prince of Wales Drive中景觀最好的位置，面向泰晤士河、巴特西發電站、巴特西公園，盡享戶外的綠色開闊景觀。其中Park Central是當中最高的地標，設有1882 Club Bar和酒廊，提供46個單位，高層單位更可以享受360度倫敦景觀。

Park East 五大主題 時尚生活品味

Park East樓高22層，提供95個單位，包括一房、兩房、三房、四房等戶型，預計於2023年11月至2024年5月竣工。

兩房兩衛的單位售價由1,142,500英鎊起，室內設計方面則精心定制了5種主題色調，盡顯都市高端時尚生活的品味。

Prince of Wales Drive

Zoom講座

日期：2022年5月12日（星期四）

時間：晚上7時至8時

報名：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__AEeGhxbSESK8nu1CGRbfw

展銷會

日期：2022年5月14至15日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：BERKELEY 辦公室-中環置地廣場公爵大廈30樓3001室

代理：L2 International

查詢及報名：+852 6826 7226 / https://wa.link/lwyw77