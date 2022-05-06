翔勝視野：「無死角」Home Counties——英國劍橋郡

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留意生活配套是否齊備

不過考慮在倫敦近郊生活的時候，緊記要計算來往倫敦所花的交通費和時間；小數怕長計，有時倫敦門檻低的地區，性價比可能更高。

假如大家一心到英國住House，在倫敦周邊大大小小的郡挑選樓盤時，除了考慮樓價之外，也應該留意區內的配套是否齊全，如果衣食住行都要來往倫敦，生活成本不可小覷。

再者，在選擇好心儀地區後，也要十分要小心選擇發展商，因為倫敦近郊物業的發展商較為參差，最好還是找有實績和歷史的公司負責項目，上市公司的話就更佳。

華人比例高 將較易適應

芸芸Home Counties中，如果要同時兼顧生活方便、來往倫敦和生活環境三方面，我的首選會是劍橋郡——Cambridge。

與其他「Home counties」相比，劍橋郡，尤其是劍橋市本身經已是相當成熟的城市，基建配套十分完善，居民生活無須過於依賴倫敦。而且，劍橋市的面積較小，生活設施非常集中，盡在大學城之中，相對更接近香港的生活模式。另外，劍橋郡作為傳統的移民和留學地區，華人的比例比較高，劍橋市更是英國首五個最多華人聚居的城市，港人在此生活會更容易適應。

科研人才需求大 工作機遇多

工作機遇上，劍橋郡亦在眾Home Counties中名列前茅。最根本的原因當然是劍橋大學城，除了提供大量教育行業崗位外，同時帶動周邊的旅遊和零售業。此外，劍橋市被英國定位為科研及生物科技行業核心，行業在過去20年間足足翻了3倍，世界知名的高科技企業包括微軟、藥廠阿斯利康及三星電子都有進駐劍橋科學園，所以對科研和IT人才也有一定需求。

由於劍橋市屬較早期已發展好的地區，加上市中心新樓盤少，因此劍橋市中心的物業一直供不應求，樓價亦比較高。有見及此，不少發展商開始開發劍橋郡內的其他地區，一些傳統英式小鎮如Peterborough和St Neots也有大型住宅項目開始動工，呎價比劍橋市中心低一半以上，而且來往劍橋市中心也十分方便，是性價比更高的選擇。