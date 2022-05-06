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樓盤點睛：英國倫敦Royal Arsenal Riverside樓盤推介

英國倫敦

Royal Arsenal Riverside 泰晤士河Crossrail站藍籌屋苑 「永久河景」50萬英鎊起

Woolwich位於倫敦泰晤士河南岸，近年倫敦市政府推動活化計劃，完善區內配套及提供更多的工作機遇，吸引很多年輕專業人士擇居此地，成為年輕活力的新興文化區，計劃更毗鄰榮獲Time Out評「倫敦最佳新文化熱點」的Woolwich Works。

最值得一提的是，Woolwich是Crossrail（Elizabeth line）其中一個鐵路站，今年通車後可7分鐘到倫敦金融區Canary Wharf及14分鐘到Liverpool Street，更一線直達希斯路機場，預計為區內每日帶來50,000人次的人流量。

大型綜合住宅項目Royal Arsenal Riverside由英國龍頭發展商Berkeley興建，坐落於泰晤士河河畔，位處Woolwich Crossrail站，另擁DLR、National Rail、水上巴士Thames Clippers交通之利。屋苑生活配套齊全，有食肆、超級市場、Cafe、商店及大量綠化休憩空間，規模相等香港太古城。教育方面，區內有17間Ofsted 評級「Good」及「Outstanding」的幼兒園、中小學；20分鐘車程可到頂尖學府LSE、King's College。

Royal Arsenal Riverside最新一期提供1至3房選擇，面積549至1,102平方呎，實呎價約700英鎊，並可承造最高75%按揭。此外，屋苑還設有河畔會所，提供多元化設施，包括泳池、健身室及私人電影院等。

 

Royal Arsenal Riverside

地址：London, Woolwich, SE18

發展商：Berkeley Group

戶型：1-3房單位

室內面積：549至1,102平方呎

租賃業權：999年

代理：FMI至匯投資

 

倫敦泰晤士河Crossrail站住宅展銷會及講座

日期：5月7及8日（周六及周日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

展銷會時間：上午11時-下午6時

講座時間：中午12時 / 下午3時

電話：37582969 / 56118401（WhatsApp）

註：所有訪客須使用「安心出行」應用程式，並根據「疫苗通行證」要求，出示疫苗接種紀錄或相關豁免證明書以供檢查。