溫哥華西區全新項目Carven at Kerrisdale 名校富人區豪宅 顯赫象徵

溫哥華樓市最近非常熾熱，盤源難求，許多成交超出售價賣出，二手樓也正在熱搶出價，價高者得。溫哥華是加拿大往返香港最近的城市，也是最多港人移民及定居的西岸城市，而西區 Kerrisdale 是全溫哥華集結最多名校的地區，距離溫哥華最強大學 UBC 僅 7 分鐘車程，更鄰近市中心及列治文，地點靜中帶旺，私隱度高，所以吸引許多高質素家庭揀居於此，加上Townhouses 及 Condos是深受港人移居的熱門選擇，現時能在Kerrisdale 地段擁有，實屬十分罕有。康榮國際在本周末（5月7至9日）連續三日帶來溫哥華西區最顯赫地段Kerrisdale 區的項目，坐落西區核心位置，鄰近 Arbutus Greenway 及 Oakridge 大型購物中心，是許多港人家庭夢寐以求又寬敞的安樂窩。展銷會同場推介溫哥華西區伊利沙伯皇后公園旁Townhouses社區。有興趣人士可親臨尖沙咀半島酒店 6 樓康榮國際獨家認購展銷會索取更多資料。
Carven at Kerrisdale坐落頂級名校網，多間名校匯聚，8 分鐘到達的溫哥華第一大國際級學院 UBC 大學共有大約80,000個老師和學生。區內更有多間著名私立及公立學校，如「Catchment」學校的Magee學院等。根據研究所2016至2019年度報告，溫西的York House 學院、Crofton House 學院、Little Flower 學院 、St. George's 學院及Corpus Christi 專上學院都是溫哥華排名第一。而居住在溫西也有很多其他學校，例如Lord Byng及Sir Winston Churchill、Point Gery 學院等，也是溫哥華數一數二的學府。因此，溫哥華西區 Kerrisdale 堪稱是全加拿大西岸的第一名校地段。
Carven at Kerrisdale 設有近 50個單位，主要由一房至三房組成，包括複式 Loft Townhouse 及 2 至 3 房的兩層複式 Townhouse 系列，戶戶設有特大露台及頂層連天台私人空中花園。單位設計空間實用，每個單位室內用料設計頂級豪華，提供意大利品牌廚櫃，全屋配備歐洲頂級名牌電器。項目更設有六星級會所及天空花園給住客享用。
溫哥華Kerrisdale交通四通八達，是西區中心點最顯赫地段，距離華人區列治文及溫哥華國際機場只需 9 分鐘車程，距離Vancouver Downtown亦只需 12 分鐘車程。Carven 位於 Kerrisdale 區的44th Ave & East Blvd，鄰近位於 W 41st Ave的Kerrisdale Village，咖啡店、頂級餐廳、各式商舖，以至不同國家的美食包羅萬有，生活配套設施完善，步行數分鐘便可擁有美食及娛樂活動，是溫哥華西區極之顯赫的地段，身分尊貴。
溫哥華西區 Kerrisdale 是一個擁有超過 100 年歷史的悠久社區，以前是全英國人聚居，治安良好，文化底蘊濃厚。根據2016年普查所得，Kerrisdale 有 56% 為英國人、36% 是華人，而港人人口在這區持續上升，成為港人移民或回流的熱點選擇。居民由高收入人士組成，區內房價市場在最近一年表現強勁熾熱，物業價值可看高幾線。
Carven at Kerrisdale 鄰近溫哥華市政府投資全新城市綠化改造計劃Arbutus Greenway。全長近 9 公里，將成為全球最長綠化公園，為 Kerrisdale 居民提供不同功能的綠化公共空間。
此外，項目毗鄰 Oakridge Centre 高級購物商場，商場現正進行翻新工程，並投放50億元加幣擴建，多個國際高端品牌及高級食府進駐，並有商業中心將創造3,000多個工作職位，而在擴建中的Oakridge商場更設有全溫哥華最大的蘋果旗艦店，帶動該區成為溫哥華第二個市中心。
地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 3 & 4（展銷會提供 1 號停車場免費泊車）
Email：info@HongWin.com.hk（歡迎來電登記或親臨展銷會）
註：為保障客戶， 接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一獨立房間諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。