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美元強勢 英鎊日元下跌 有利置業 曾志英：可分段吸納 先入「第一注」

美元強勢衝擊多國貨幣，英鎊兌港元匯率跌穿10算，日元兌港元匯率亦跌穿6算。財經專家曾志英（人稱曾Sir）形容，作為主要兌換貨幣，現時美元「一支獨秀」，現階段是分注入手英鎊及日元的好時機，並可買「磚頭」抗通脹。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

美國聯儲局本月加息半厘，創22年來最大加息幅度。曾Sir表示，美國加息態度比以往進取，加息半厘幅度大，只是聯儲局委員在加息前「放風」加息四分三厘，做好「心理預期管控」，令市場容易接受。最近，芝加哥商品交易所更預測6月加息四分三厘機會達91%，在此市場反應下，美元亦持續強勢。

 

美元指數104成關鍵

作為貨幣指標的美元指數在最近升至104位置，曾Sir指出，在過去30多年，美元指數曾三度升至104高位後即回落，唯一升穿104就是2000年的科網爆破，投資者一面倒以美元避險，令當時的美元指數升至115。他認為現時要觀望美元指數到達104後會繼續上升或「掉頭」，但即使美元指數繼續上升，現時也是合適時機入手兌換貨幣，以免出現「回頭」時而錯失「黃金機會」。綜觀多種貨幣，他認為英鎊及日元最為「抵買」，原因是這兩隻貨幣相對其他貨幣跌幅較多，現階段可分段吸納，作為「第一注」。

 

觀望匯率進一步下跌

現時1美元兌129.948日元（截至5月11日）。曾Sir表示，市場預期美元兌日元會跌至135至140水平，即每百日元兌港元可低至5.6，不過相信日本央行即使接受日元下跌，到140水平時亦會作出干預，以免跌得太快。他認為日元貶值有助增加日本的競爭力，但陰謀論是「得到美國祝福」，日本要購債以維持低利率優勢。至於英鎊方面，他表示，英國經濟不及預期，加息步伐亦不及美國進取，加上五年期的定額按揭即將到期，令人擔心按揭供款增加，將會削弱英國人的消費能力，所以令英鎊走勢較弱。現時英鎊兌美元已跌至1.23左右，或有機下試1.2。

曾Sir認為，美國想盡吸全球資金，會繼續現行策略，吸引資金以美元避險。不過他向來對美元不感樂觀，相信美元不會長期強勢，即使技術上美元指數續升，但當市場開始消化加息情況，即使再加息四分三厘，美元指數也隨時「回頭」，其他貨幣匯率就會回升。

 

低匯率有利入市置業

匯率下跌，對於有意海外置業人士是一大「喜訊」。曾Sir表示，貨幣不只炒賣，英鎊及日元對港人而言也有實質需求，這兩隻貨幣相對去年已下跌一成多。他坦言買樓最好是當地貨幣跌到「反肚」，賣樓時則升到難以至信就可以「賺盡」，現在匯率下跌帶來入市機會。有意短炒匯率現在並非好時機，要看美元指數會否升穿104再上，但如果有實際用途，包括置業或子女升學，這個時機可以接受。

英國2016年中宣布脫歐後樓價持續下跌至2019年底，到2020年初才逐步回升。同年3月，疫情爆發初期，英鎊兌港元曾一度跌至8.9元。曾Sir表示，英國的樓市受跌勢回升、港人移民及印花稅假期的刺激，令樓價上升得較為急速，在過去兩年平均每年上升一成。雖然此情境已過，但英國樓市需求穩定，近年英國更推出九成半按揭助當地年青人置業，加上移民人口對樓市帶來穩定需求，相信英國樓市會穩步上升，預計一年可升3%-5%。

 

樓及黃金可抗通脹

曾Sir認為，通脹是現時最大的「黑天鵝」，相信通脹持續，在未來一兩年也看不到改變機會。除非俄烏停止戰爭，美國恢復對中國的關稅豁免，新冷戰提早結束。他表示要對沖通脹，物業及黃金是不錯的工具。在通脹情況下，資金一般會偏向買「磚頭」，例如土耳其去年的貨幣下跌三成，但樓價上升三成，雖然這是極端例子，但大家也如此做。另一個工具是黃金，他認為金價會繼續上升，最近徘徊在每安士1,800餘美元，相信年底有機會升至前一次每安士2,100美元高位。