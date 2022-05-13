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樓盤點睛：英國雷丁、日本大阪樓盤推介

英國雷丁

Bankside Gardens 鐵路站大型湖畔屋苑 連車位31萬英鎊起

英國雷丁屬英國中南部城市，位於倫敦西面，距離倫敦23分鐘火車車程，距離希斯洛機場40分鐘車程。雷丁屢獲不少英國當地人好評，在大小宜居排行榜皆榜上有名。不少人認為雷丁的綜合條件非常適合定居，主要原因在於其完善的交通網絡、優秀的教育資源以及眾多創科工作機遇，所以亦是不少港人近年移居英國的首要目標。

即將在2023年全面落成的「橫貫鐵路」Crossrail Elizabeth Line逐步落成，Crossrail雷丁站沿線早在2019年便開始通車，目前由雷丁火車站出發最快僅需23分鐘便可直達倫敦市中心的Paddington車站。Paddington車站本身是倫敦的交通樞紐，連接多條地鐵線，方便前往倫敦各區。日後Crossrail全線通車後，鐵路將會貫穿整個倫敦市中心，直達倫敦東部，屆時毋須轉線便可以橫跨整個東西倫敦。這個項目的建成除了會為雷丁帶來完善的交通網絡，更會為這個城鎮帶來巨大投資潛力。雷丁目前樓價遠比倫敦低，入場門檻不高。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

雷丁亦是英國少有的教育和科技重鎮。雷丁有多間中學及小學，當中Kendrick School和Reading School更是全國頂尖的中學，在英國著名學校資料庫Locrating排名位列前十名之內，而市內亦有教育研究一體的Univerisity of Reading。另一方面，雷丁亦是科技重鎮，皆因雷丁位置鄰近希斯洛機場，乘搭M4公路可連接兩地，因此不少大型國際科技公司企業為求便利，會選址雷丁設立基地分部，令雷丁有「英國矽谷」之稱。

Bankside Gardens由龍頭發展商Berkeley Group精心打造。項目建於M4公路旁，鄰近科技商業區、購物中心，以及Reading FC的主場館。項目為湖畔分層公寓，提供一至兩房單位，住客可享絕佳湖畔景觀。此外，項目鄰近未來即將開通的Reading Green Park Railway Station鐵路站，數分鐘車程可到Reading Station。項目服務設施齊全，包括禮賓服務、電影院、健身室和工作室等，每戶附送一個車位，售價為31萬英鎊起，預計2023年第4季起落成。

 

Bankside Gardens

地址：Green Park, Reading RG2 6AB

發展商：St Edward（member of the Berkeley Group）

戶型：1-2房

室內面積：468-753平方呎

價格：318,000英鎊起

落成日期：2023年第四季

物業持有期：999年租賃業權

 

英國雷丁Reading物業展銷會及講座

日期：5月14日及15日（周六及周日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

展銷會時間：上午11時-下午6時

講座時間：中午12時 / 下午4時

登記及查詢：37582969 / 56118401（WhatsApp）

代理：FMI至匯投資

*所有訪客須使用「安心出行」應用程式，並根據「疫苗通行證」要求，出示疫苗接種紀錄或相關豁免證明書以供檢查。

 

 

日本大阪

難波上本町清水一戶建民宿物業 現成靚裝 帶牌照民宿

項目位於大阪難波附近，地理位置優越，步行4分鐘達谷町六丁目駅，兩站約5分鐘可直達心齋橋站。項目共有兩層及三個房間，設有客飯廳、廚房、陽台、浴室及洗手間設施，並配套完善的家用電器等，整棟出租可住8人。

項目經過日本一級設計師黑田先生的精心設計和改造，和風濃郁，採光極佳，十分適合家庭出遊。室內空間寬敞可料理，住戶可在日式榻榻米和室喝茶聊天，亦有為照顧長者或腰部不適的客人準備了洋式床。

項目周邊生活配套完善，門外即有咖啡店及食堂，步行3分鐘範圍內有便利店、超級市場、拉麵店、居酒屋、炸雞店、鮮花店及理髮店等，並鄰近兩條商店街和有名日本網紅打卡店，非常方便。

 

物件概況

地址︰大阪市中央區上本町西3-1-41

建成︰1988年月

構造︰S造2階建

面積︰62.65平方米（674平方呎）

土地面積︰43.43平方米（467平方呎）

現況︰營運中

售價︰5,280萬日元

租金︰327,241日元

回報：7-9%

代理：Sakura Japan Property Limited

 

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

登記：6810 2200