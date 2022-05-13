樓盤點睛：英國雷丁、日本大阪樓盤推介

即將在2023年全面落成的「橫貫鐵路」Crossrail Elizabeth Line逐步落成，Crossrail雷丁站沿線早在2019年便開始通車，目前由雷丁火車站出發最快僅需23分鐘便可直達倫敦市中心的Paddington車站。Paddington車站本身是倫敦的交通樞紐，連接多條地鐵線，方便前往倫敦各區。日後Crossrail全線通車後，鐵路將會貫穿整個倫敦市中心，直達倫敦東部，屆時毋須轉線便可以橫跨整個東西倫敦。這個項目的建成除了會為雷丁帶來完善的交通網絡，更會為這個城鎮帶來巨大投資潛力。雷丁目前樓價遠比倫敦低，入場門檻不高。
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雷丁亦是英國少有的教育和科技重鎮。雷丁有多間中學及小學，當中Kendrick School和Reading School更是全國頂尖的中學，在英國著名學校資料庫Locrating排名位列前十名之內，而市內亦有教育研究一體的Univerisity of Reading。另一方面，雷丁亦是科技重鎮，皆因雷丁位置鄰近希斯洛機場，乘搭M4公路可連接兩地，因此不少大型國際科技公司企業為求便利，會選址雷丁設立基地分部，令雷丁有「英國矽谷」之稱。
Bankside Gardens由龍頭發展商Berkeley Group精心打造。項目建於M4公路旁，鄰近科技商業區、購物中心，以及Reading FC的主場館。項目為湖畔分層公寓，提供一至兩房單位，住客可享絕佳湖畔景觀。此外，項目鄰近未來即將開通的Reading Green Park Railway Station鐵路站，數分鐘車程可到Reading Station。項目服務設施齊全，包括禮賓服務、電影院、健身室和工作室等，每戶附送一個車位，售價為31萬英鎊起，預計2023年第4季起落成。
地址：Green Park, Reading RG2 6AB
發展商：St Edward（member of the Berkeley Group）
登記及查詢：37582969 / 56118401（WhatsApp）
*所有訪客須使用「安心出行」應用程式，並根據「疫苗通行證」要求，出示疫苗接種紀錄或相關豁免證明書以供檢查。
項目位於大阪難波附近，地理位置優越，步行4分鐘達谷町六丁目駅，兩站約5分鐘可直達心齋橋站。項目共有兩層及三個房間，設有客飯廳、廚房、陽台、浴室及洗手間設施，並配套完善的家用電器等，整棟出租可住8人。
項目經過日本一級設計師黑田先生的精心設計和改造，和風濃郁，採光極佳，十分適合家庭出遊。室內空間寬敞可料理，住戶可在日式榻榻米和室喝茶聊天，亦有為照顧長者或腰部不適的客人準備了洋式床。
項目周邊生活配套完善，門外即有咖啡店及食堂，步行3分鐘範圍內有便利店、超級市場、拉麵店、居酒屋、炸雞店、鮮花店及理髮店等，並鄰近兩條商店街和有名日本網紅打卡店，非常方便。
土地面積︰43.43平方米（467平方呎）
代理：Sakura Japan Property Limited