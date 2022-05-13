翔勝視野：英國的「Crossrail效應」

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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期待了十多年

事實上，我早在2010年已經十分期待Crossrail Elizabeth line通車，現在可算是見證歷史一刻。此項目籌劃已久，於2009年開始動工，但由於項目牽涉甚廣，斥資近190億英鎊，加上英國脫歐和疫情影響，最終今年才正式進入最後測試階段。而經過龐大的付出後，將會是倫敦工作者的一大福音，皆因Crossrail Elizabeth line通車後，在倫敦通勤的時間將大幅降低，例如從市中心金融區Liverpool Street到東倫敦新興社區Woolwich的車程將減半至15分鐘；從金絲雀碼頭往返市中心Farringdon的車程將從24分鐘減為10分鐘。

沿線樓價備受看好

在過去10多年間，如果大家有細心留意的話，不難發現圍繞倫敦的物業市場，都被「Crossrail效應」深深影響。根據過往研究報告指出，發展商和英國物業代理公司都對Crossrail Elizabeth line一致保持樂觀態度，部分大型發展商更看準機會，近年在Crossrail Elizabeth line沿線開發大型住宅項目，吸引投資者和當地居民，因此住宅價格也在過去的幾年中持續上漲。其中倫敦沿線的Whitechapel和Woolwich是兩個受注目的地方，從2013年至今樓價成長超過50%。

雷丁受益非淺

除了倫敦，最被「Crossrail效應」影響的地區莫過於位於倫敦西邊的雷丁。作為Crossrail Elizabeth line的其中一個總站，來往雷丁和倫敦Zone 1 Paddington的部分在2019年12月已經開始運作，並取代部分Great Western Railway服務。過往雷丁常常被詬病雖然近倫敦，但缺乏頻密和方便的交通配套，但在Crossrail Elizabeth line加持下，新型列車和優化後的路線一定程度改善了這個問題，由雷丁乘火車23分鐘可到倫敦一區Paddington機場快線站，稱得上是真正的「倫敦後花園」。