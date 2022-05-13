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溫哥華市中心 Stanley Park 旁矚目住宅地標 同場推介：Burnaby地鐵沿線全新上車盤

溫哥華Downtown市中心是一個罕有尊貴地段，因為可建的住宅土地非常少，所以全新住宅項目供應不多，每年溫哥華市中心只有一至兩個新項目落成，而能夠坐擁Coal Harbour、English Bay、Stanley Park景觀的項目更是十分罕有，是貴族身分象徵的優越地段，可說是10年難得一遇。本周末，康榮國際帶來位於市中心Alberni St. & Denman St.的全新矚目住宅地標項目，由享負盛名被譽為「塑造溫哥華的十大建築師之一」的建築師Foad Rafii匠心打造，步行3分鐘到達全加拿大最大型1,000 畝市立公園Stanley Park史丹利公園及海濱，地點方便指數滿分。同場亦推介溫哥華Burnaby天車地鐵沿線鄰近SFU大學總校的上車盤，只售加幣50萬元起。本周末可親臨尖沙咀半島酒店6樓展銷會索取更多資料。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

樓盤位於溫哥華市中心Stanley Park旁，可步行至海濱長廊。鄰近有Coal Harbour、匯聚眾多世界一線品牌旗艦店的Robson名店街、Burrard國際商業區、UBC及SFU大學，步行10分鐘內有超過100間包羅萬有的美食餐廳、商店及超市，地點方便指數滿分，是名媛、才俊、賢達及貴賓出沒的優越地點。住戶足不出戶還可擁有壯麗的English Bay英吉利灣、Coal Harbour、Stanley Park史丹利公園景觀，並享有煙花景觀、雄偉的北岸群山美景，以及溫哥華市中心繁華的都市景色。

 

溫哥華市中心矚目奢華項目

項目鄰近主要街道Alberni & Denman街，外型矚目奢華。由獲獎無數、享負盛名、被譽為「塑造溫哥華的十大建築師之一」的建築師Foad Rafii精心設計。項目樓高21層，一梯三伙，提供50多個由兩房至三房組成的單位。每個單位以不同圖則設計，室內用料豪華，廚房採用意大利豪華大理石、家庭電器Sub-Zero、Wolf頂級品牌顯得氣派高貴，每個單位設有B & O頂級智能家居及地暖系統。項目更提供Rolls Royce專車接送服務、大型會所設施及乾洗服務等，致力打造完美奢華的貴族式生活。

此外，由項目步行3分鐘可達的Stanley Park史丹利公園，是加拿大最大與北美第三大的市立公園。公園面積達405公頃（1,000英畝），設有一條約9公里長的路徑環繞，可供遊人緩步、單車或玩滾軸溜冰，更有溫哥華水族館亦坐落園內。尊貴優越地點，每年吸引大約800萬人次遊覽。

 

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同場推介：地鐵沿線鄰近 SFU大學上車盤

項目鄰近主街道Lougheed Hwy / Willingdon Ave，超級市場、餐廳、戲院、商店、學校及公園等設施應有盡有，步行5分鐘可達 Brentwood Town Centre天車站，步行6分鐘到 The Amazing Brentwood名店購物商場，9分鐘到Metrotown，11分鐘到SFU大學，更有直通巴士直達UBC大學（未來更有天車地鐵可達）及770畝的國家公園Burnaby Lake Park。項目面臨全新13畝大型公園，綠化設施包羅萬有，高層單位更可坐擁無敵湖景及群山景觀，令人心曠神怡。

項目單位設計前衛豪華，並巧妙設計令一房、兩房及三房單位都可坐擁永久公園景觀。用料顏色配搭更是經過設計師精心打造，所有單位設有中央冷暖氣系統，廚房採用歐陸式廚櫃，包括內置式歐洲家庭電器、明火煮食爐、石英石櫃面等，全部免費升級。項目更設有六星級會所，採用時尚豪宅設計，用料高級，提供24小時禮賓服務、健身中心、兒童遊樂區、工作平台區、派對地方、可用作燒烤場地的近半畝花園，以及兒童遊樂場給住客享用。

 

坐擁名校網及全新地標商場

除了11分鐘可到達SFU西門菲莎大學總校。2019年政府宣佈，市議會已經通過在山上的 SFU 大學興建纜車，纜車站鄰近Brentwood的時尚豪宅項目。每輛SFU纜車能容納33名乘客，每小時可運送3,000至4,000人，6分鐘便到達SFU大學，而且還不會受天氣及塞車影響，確實是上學放學的極佳方案，勢將令一批大學生選擇在這裏居住，令Brentwoood社區受惠。SFU西門菲沙大學為加國頭十名國際級學院，現時有超過40,000個學生及教授。此外，項目屬名校網，可入讀區內排名第一的Holy Cross著名學院。

項目6分鐘步行到達The Amazing Bentwood全新名店購物商場經已開幕，商場佔地28公頃，這個由本身50萬平方呎擴展到110萬平方呎的大型商場，有超過250間國際品牌商店及餐廳進駐，包括高級名店及五星級餐廳等，而頂層則會由Cineplex進駐興建大溫哥華最大型戲院，內有VIP豪華影院、5個標準影院及大型遊戲著名場地Rec Room，集購物、娛樂、美食於一身，是現時本拿比的最高級地標及最大型全新社區。

 

溫哥華Downtown市中心

Stanley Park 旁矚目住宅地標 及 溫哥華 Burnaby 全新上車盤

香港獨家認購展銷會

日期：5月14及15日（星期六及日）

時間：上午11時 至 晚上7時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店 6 樓Hankow Room 1 & 2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（可致電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一獨立房間諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。