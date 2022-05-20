曼徹斯特龍頭發展商Renaker 市中心矚目新盤 推出首張價單

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

Colliers Yard第1期Bankside坐落曼徹斯特市中心M3地段，位於今年起動的大型重建區Greengate Regeneration內。Bankside是該區首發項目，距離Exchange Square購物區約7分鐘步程，坐擁多個大型商場及品牌商店，有LV、Gucci、Chanel、H&M及Zara等國際品牌，亦有區內最大商場Manchester Arndale。步行15分鐘可達Spinningfields金融區，區內匯聚世界級銀行包括滙豐（HSBC）、蘇格蘭皇家銀行（RBS）、巴克萊銀行（Barclays）等。Golden Emperor、Asia Bankers Club及Ashton Hawks集團首席執行官賴遠方以香港位置作對比，他形容Spinningfields就如中環、Exchange Square則等同銅鑼灣，Greengate就如同跑馬地的住宅區。

Colliers Yard距離Manchester Victoria站約8分鐘步程，該站設有火車及地鐵選擇，乘坐火車2小時可達倫敦，經地鐵可便捷到曼城市中心，三站可達未來高鐵車站落戶的Piccadilly站，據悉高鐵將連接London Euston站，屆時只需一小時可到倫敦。賴遠方強調，地鐵覆蓋會在2030年更為完善，投資者應及早部署。

「Deansgate Square 2.0」「複製」成功項目

Renaker是曼徹斯特的龍頭發展商。賴遠方表示，Renaker在當地有多個為人熟悉的發展項目，項目選址優越，建築質素卓越，並且擅於建立優質生活社區。他提醒，樓花買家可留意Renaker效應，發展商一般會以多個價單推盤，並會逐張價單加價銷售。

集團早年推售發展商Renaker的Deansgate Square，項目位於「The Great Jackson Street Regeneration」，2018年開售，並於2020年落成，現已成為曼徹斯特市中心為人熟悉的焦點項目。賴遠方表示，Colliers Yard可稱為「Deansgate Square 2.0」，發展概念相近。Deansgate Square現已落成入伙，單位質素高，並已吸納超市、酒吧、餐廳等優質商戶進駐，在聖誕節及萬聖節等亦有為住戶舉辦派對活動，帶來歡樂的社區氣氛。他回顧當初三年樓花期，Deansgate Square由第一張價單開始，平均每年加價19%。現時Deansgate Square的一房單位月租租金約1,100英鎊，租客包括學生及專業人士，租金回報約有5%。而本月底推出的Colliers Yard，將以第一價單推售。

Colliers Yard第1期Bankside 月底展銷會發售

Greengate活化工程在今年起動，內有林蔭大道、三個歷史建築、有政府及Renaker興建的公園，並會有商店街用以開設餐廳及酒吧等生活設施。

Colliers Yard第1期Bankside樓高42層，設有444個單位，實用面積由505至1,115平方呎，包括1房、2房及3房單位，另備實用面積1,075至1,388方呎的頂層特色戶。另外，項目提供完善的會所設施，包括遊戲室、住客休憩室、瑜伽室、乒乓球、多用途會議室。為滿足從事創意產業及博客的住戶需要，發展商還提供了一些嶄新設施，如Instagram pods、室內及室外共享工作空間，並會有犬隻水療以及港人喜愛的麻雀房。住客可以透過專用應用程式預約使用。賴遠方表示，項目預計在2025年第一至第二季落成，1房單位月租約1,100英鎊、2房單位月租約1,400英鎊，租金回報約6%。

Golden Emperor、Asia Bankers Club及Ashton Hawks將獨家推出Colliers Yard，香港展銷會及曼徹斯特投資講座，將於5月28至29日，假香港金鐘萬豪酒店3樓宴會廳舉行。