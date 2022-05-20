翔勝視野：英國Sourcing Agent吃「人血饅頭」？

英國新樓價單，普遍都是由英國發展商直接提供，而且發展商不允許香港代理修改，所以香港代理並不能提高價錢。但有部分港人不清楚這點，便以為在英國當地買樓可享有較低樓價，其實發展商根本不會為了節省中介費而向買家提供折扣，反而買家以相同價錢買入物業後，遇到問題時會失去第三方支援。

有港人聲稱「中招」

如果大家找的是大型發展商，老實說我倒不太擔心，雖然你佔不到便宜，但最起碼不會被騙，最多出現問題時需要自己跟進。然而，近日我在瀏覽一些移民群組時，就發現有些香港人聲稱自己買英國樓時被「劏到一頸血」，找個獨立屋租盤，結果付了接近兩個月租金的佣金給經紀。

經過深入理解，才發現他們找的原來不是傳統的物業代理（Estate Agent），而是專門找盤的Sourcing Agent。這類代理收費不一，一般為1,000–5,000英鎊，而且會按服務收費，如果遇着劣質Sourcing Agent，故意帶你遊花園，收費隨時高過一兩個月租金！

其實過往只有具特殊、高檔需求的客人，例如尋找面對海德公園的4房單位時才需要找Sourcing Agent協助，而應付這類客人的Sourcing Agent的條件也比較高。相反，買一間普通公寓或獨立屋時找Sourcing Agent的作用並不太大，而且他們也不會提供全面服務，或許能滿足你的樓價和呎數要求，但不會為你檢查細節，例如家居翻新名單等等。

真的是「幫香港人」？

最令人可恥的是近日有些Sourcing Agent打着「幫香港人」旗號，最後卻吃港人的「人血饅頭」！我曾見過一個例子，某Sourcing agent找的盤原來是自己朋友持有，過程完全沒有履行與業主議價的責任，全程黑箱作業，連最後有沒有報稅都不清楚！

其實我也能理解部分港人到英國找Sourcing Agent的心態，尤其是現在英國獨立屋供應極度罕有，靠自己有時連盤也看不到。但大家要想想，Sourcing Agent也並非保證能找到你心儀的樓盤，但就一定會收費。還有，「買現狀」是買二手樓其中一個需要注意的地方，莫說你是在網上買，即使你現場看，你都未必看得出問題。人到異鄉，已經很傍徨，面對這些可怕的情況，小則傷財，大則傷身！換着是我，我則傾向在香港時準備好瓦遮頭，最起碼自己會更安心。

來港銷售獨立屋項目增多

隨着BNO移英港人的需求上升，目前已有不少英國發展商開始願意將獨立屋項目帶來到香港銷售，尤其是深受港人歡迎、毗鄰倫敦的Home Counties項目。除了「最富裕」的Surrey，擁有「英格蘭後花園」美譽的Kent（肯特郡）也是熱門地區之一。

位於英國東南部的Kent，來往倫敦其實不比部分倫敦外圍的Zone遜色，以郡內最大城鎮Maidstone為例，乘搭火車大半小時左右就能到達倫敦市中心。說起來早在2013年，我就第一次引入Kent樓盤到香港，即使當時很多人連Kent在哪裏都不清楚，我還是對這裏十分有信心。

今時今日，「隔山買牛」已不像當年困難重重，基本上你拿出手機也可查明一切。現在英國發展商願意釋出獨立屋給香港人，其實大家還是否一定要到當地與Estate Agent和Sourcing Agent角力？