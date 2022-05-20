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樓盤點睛：加拿大溫哥華西區、樓盤推介

加拿大溫哥華西區

Kerrisdale低密度豪宅Gryphon House

地段顯赫 坐擁頂尖名校網

項目坐落於Kerrisdale傳統優質豪宅區，名人富戶聚居，私隱度高，寧靜舒適。由於受惠溫哥華市政府大力投資的全新城市綠化改造計劃Arbutus Greenway，區內生活配套及綠化設施增加，帶動地區發展和升值潛力。Gryphon House 位處46th Ave及West Blvd之交匯處，毗鄰Kerrisdale Village及Arbutus Greenway坐擁城市便利及綠化環境。只需10餘分鐘車程至列治文華人社區 / 溫哥華國際機場，四通八達。從Gryphon House徒步5分鐘可達兩大公立學校Magee Secondary 及 Maple Grove Elementary；前往Crofton House School及 St. George's School等溫哥華著名學府亦只需5分鐘車程。

項目提供尊貴2-3房單位，另設複式TownHomes及空中花園特色戶。首期5%，售價由加幣160餘萬元起，預計2024年入伙。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

精品住宅項目Gryphon Nova

South Oak核心地段 享Fraser River美景

低密度住宅項目Gyphon Nova位處溫哥華西區South Oak核心地段，Oak Street及W67th Ave交界，毗鄰Oak Park公園，區內傳統名校林立，擁有大量綠化環境。項目坐享區內《政府活化計劃優勢，部分單位更享有Fraser River美景，投資自住皆宜。從Gryphon Nova出發，只需4分鐘車程便達Marine Gateway綜合商場，集天車站、餐飲、影院及銀行等設施，一應俱全。2分鐘車程至兩大著名學府Sir Winston Churchill Secondary School及Sir Wilfred Laurier Elementary School。7分鐘車程可至Oakridge Centre、列治文華人社區及Langara Golf Course等地。前往溫哥華國際機場亦只需12分鐘車程，盡享地利。

項目提供共43個精品單位，有1-3房戶型選擇，均設露台。首期5%，售價由加幣70餘萬元起，預計2025年入伙。

兩項物業項目均由加拿大優質發展商Gryphon Development匠心打造，展銷會期間還送予準賣家車位及儲物間。

 

温哥華西區物業展銷會

日期：2022年5月21-22日（星期六及日）

地點：香港銅鑼灣利園三期商場4樓

時間：上午11時至下午6時

主辦：SQM咫尺環球置業

登記預約：+852 9696 0081 / 9696 0082

電郵：rsvp@sqm.com.hk

註：為保持社交距離，座位有限，場內設體溫檢測，定時消毒