市場信息：英國肯特郡項目展銷

位於英國東南部的肯特郡（Kent），是毗鄰倫敦的Home Counties之一，乘火車前往倫敦市，車程只需一小時之內。Kent亦是英國本地人喜歡的校網區，學校選擇眾多，有33間Grammar School，佔全英國總數約五分之一，當地人對於Kent的校網趨之若鶩。同樣，不少以校網為擇居首要因素的香港家庭，很多時亦會選擇這一區。
FMI至匯投資將於本周六及周日舉行英國Kent肯特郡洋房別墅展銷會，項目毗鄰The Skinners School、The Judd School、Tunbridge Wells Grammar School等，皆獲Ofsted Outstanding評級，而且Locrating指定範圍內有28間中小學可選，學校評分相當高。項目鄰近兩大市中心Tonbridge、Royal Tunbridge Wells，有大型超市Waitrose及Tesco、購物商場Royal Victoria Place。項目屬屋苑式管理，提供現樓、準現樓、樓花，3至5房洋房別墅售49.5萬英鎊起，可承造最高75%按揭。
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