市場信息：英國肯特郡項目展銷

FMI至匯投資將於本周六及周日舉行英國Kent肯特郡洋房別墅展銷會，項目毗鄰The Skinners School、The Judd School、Tunbridge Wells Grammar School等，皆獲Ofsted Outstanding評級，而且Locrating指定範圍內有28間中小學可選，學校評分相當高。項目鄰近兩大市中心Tonbridge、Royal Tunbridge Wells，有大型超市Waitrose及Tesco、購物商場Royal Victoria Place。項目屬屋苑式管理，提供現樓、準現樓、樓花，3至5房洋房別墅售49.5萬英鎊起，可承造最高75%按揭。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

英國Kent肯特郡洋房別墅展銷會及講座

日期：5月21日及22日（週六及週日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店3樓

展銷會時間：上午11時至下午6時

講座時間：中午12時 / 下午3時

舉辦：FMI至匯投資

電話：3468 7299 / 6187 9014（WhatsApp）

註：所有訪客須使用「安心出行」應用程式，並根據「疫苗通行證」要求，按要求出示疫苗接種紀錄或相關豁免證明書以供檢查。