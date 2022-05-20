moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：英國肯特郡項目展銷

位於英國東南部的肯特郡（Kent），是毗鄰倫敦的Home Counties之一，乘火車前往倫敦市，車程只需一小時之內。Kent亦是英國本地人喜歡的校網區，學校選擇眾多，有33間Grammar School，佔全英國總數約五分之一，當地人對於Kent的校網趨之若鶩。同樣，不少以校網為擇居首要因素的香港家庭，很多時亦會選擇這一區。

FMI至匯投資將於本周六及周日舉行英國Kent肯特郡洋房別墅展銷會，項目毗鄰The Skinners School、The Judd School、Tunbridge Wells Grammar School等，皆獲Ofsted Outstanding評級，而且Locrating指定範圍內有28間中小學可選，學校評分相當高。項目鄰近兩大市中心Tonbridge、Royal Tunbridge Wells，有大型超市Waitrose及Tesco、購物商場Royal Victoria Place。項目屬屋苑式管理，提供現樓、準現樓、樓花，3至5房洋房別墅售49.5萬英鎊起，可承造最高75%按揭。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

英國Kent肯特郡洋房別墅展銷會及講座

日期：5月21日及22日（週六及週日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店3樓

展銷會時間：上午11時至下午6時

講座時間：中午12時 / 下午3時

舉辦：FMI至匯投資

電話：3468 7299 / 6187 9014（WhatsApp）

註：所有訪客須使用「安心出行」應用程式，並根據「疫苗通行證」要求，按要求出示疫苗接種紀錄或相關豁免證明書以供檢查。