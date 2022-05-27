樓盤傳真：地段顯赫 二級歷史消防局改造 倫敦SW1全新矜罕名邸Westminster Fire Station香港首售

整個項目只有17個住宅單位，首期推出9個現樓單位，即買即入伙，售價由895,000英鎊起。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

新舊交融 瑰麗獨特

Westminster Fire Station是由Alchemi Group聯同Far East Orchard Limited兩大發展商攜手打造，項目原址是建於20世紀初的二級歷史消防局。經過5年精心重建後，現已改造為提供17間瑰麗獨特單位的全新住宅項目，每戶均體現新舊交融的傳承願景。第一期率先推出9間住宅單位，以現樓發售，面積由421平方呎至1,490平方呎，1房單位售價由895,000英鎊起。

據知這座巴洛克建築建於1906年，並在2014年光榮退役。它在消防的歷史上見證了許多重要時刻，包括1921年不再以馬車作為消防車、二戰期間有女性加入團隊、1982年出現第一位女消防員，以及救援人員在1940年的一次炸彈襲擊中守護西敏寺等歷史事跡。

兩座大樓共17個單位

在全新的活化保育下，Westminster Fire Station由兩座大樓以寧謐庭院連貫組成，包括原址The Fire Station的6間住宅單位及全新興建的The Station House 11間住宅單位。The Station House的外牆鋪砌有一排排特製的虹彩釉面磚，與原址大樓愛德華時代的波特蘭石外牆互相映襯，另以消防局的傳統鑄鐵概念，設計黃銅框架的玻璃窗花及屏風作點綴，時尚優雅。

活化重建 內外設計別具心思

負責Westminster Fire Station項目是建築師Jennifer Beningfield及其全女性團隊Openstudio Architects負責；而別具一格的室內設計則由身兼Alchemi Group創意總監暨聯合創辦人，以及設計室內事務所Studio L, London的創始人Laura Marino打造。Jennifer與Laura共同構建新舊融合意念，保留了消防局各種標誌性建築特色，例如外露的鋼樑、原有的釉面磚及三道原始馬車門，其中一道現用作住戶入口，別具心思。

每戶間隔獨一無二

項目提供1房、2房、3房及兩套頂層豪華住宅單位，每戶間隔均是獨一無二，並配備專屬的設計元素；例如浴室特製的櫥櫃和五金製品。浴室及套廁均鋪上多種大理石，配有Lefroy Brooks經典五金潔具。整個項目到處可見舊消防局人字形排列的設計精粹，單位的木地板及瓷磚亦以此排列鋪砌，向歷史致敬。

三個已完成的示範單位都擁有獨特的「靈魂」及氛圍，均出自極具創意的室內設計事務所Studio L, London手筆。Laura從音樂、藝術、時裝、電影及攝影的世界汲取靈感，將不同的圖案、配色及材料融入她的設計當中，更搜羅很多古今裝飾或家具，創造出新穎又令人難忘的美學及風格。

原車庫和馬房回車處變身庭院

連貫The Station House及The Fire Station的寧謐庭院，前身是消防車庫和馬房的回車處，經園藝設計事務所James Lee Design巧妙地改造後，成為城中一片綠洲。Alchemi Group董事總經理兼聯合創辦人Charlie Baxter指，很高興能為Westminster Fire Station賦予新的使命及生命，他們的共同理念是提供一個尊重建築物、保留歷史及優化其特色的精品住宅項目，並以減少環境影響為目標。

也因此，發展商使用了創新的熱力升級系統、太陽能電池板及生物多樣性的綠化天台等規劃，實現甚至超越其碳減排目標。住戶還享有單車停泊位及10年Zip Car會籍。

位處「15分鐘城市」 配套齊全

Westminster Fire Station位於倫敦中心地段SW1繁華的維多利亞，這個全新的豪華名邸亦是該區不斷優化的例證。這裏有Nova的咖啡室及餐廳、Apollo的劇院及夜間娛樂場所、鄰近的Belgravia精品店及皇家公園St James’s Park，都在步行範圍之內，是所謂的「15分鐘城市」。同時，住戶也可隨時享受米芝蓮星級廚師Atul Kochhar的高級盛宴，因其新餐廳Mathura已進駐項目地下；餐廳還利用原有的消防員滑桿及控制室特色，改造成優雅的高級用餐區。

Westminster Fire Station的獨家代理為世邦魏理仕，有興趣人士可預約參加展銷會，並進行免費1對1專業諮詢。

Westminster Fire Station

地址：4 Greycoat Place, London SW1P1SB, London

發展商：Far East Orchard及 Alchemi Group

住宅數目：17個

單位間隔：1房、2房、3房及兩套頂層豪華單位

單位售價：由895,000英鎊起

展銷會

日期：2022年5月28日（星期六）—— 需預約

時間：上午11時至下午6時

地址：香港金鐘道88號太古廣場一座27樓

代理行：世邦魏理仕有限公司

預約熱線：+852 2820 6553 / ipm.hongkong@cbre.com.hk