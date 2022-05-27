翔勝視野：買英國樓 勿忘文化差異

所以，我常常提醒客人，購買英國物業時必須提早開始準備，一來方便安排文件和辦理按揭，同時也考慮到當地的辦事文化。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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節奏習慣大不同

我不會說當地律師「Hea」，畢竟這是文化上的差異，我們不應將自己的習慣和節奏強行套在他們身上。而且在工作態度上，只要是大型、可信賴的發展商的律師，他們其實一樣十分專業，不比香港律師遜色。不過，大家要留意雙方語言上的差異也可能造成誤會，尤其是文件上姓名和地址寫法，例如我的名字「李丹翔」，當地律師就可能會誤以為我姓「翔」，所以大家檢查合約和文件時需要特別小心。

如果大家想在買賣英國樓時更有效率，其實也可以找香港的大型、有信譽的代理行協助，他們多數有專屬的發展商、銀行和律師網絡，在處理香港客人問題時沒有時差之餘，他們的身分也更有「牙力」，可以為客人謀取最大的利益。

發展商龍蛇混雜

提到尋找代理和發展商，大家要明白，英國的發展商龍蛇混雜，很多發展商根本沒有多少經驗，而且因為英國倫敦外的地皮較便宜，出現爛尾樓的情況並不少見。所以選擇發展商時，我們必須留意發展商的歷史、過往建成項目等，而且一定要確保項目已取得「建築許可證」，土地已「過契」給發展商。因為有些發展商未「過契」就出售項目，非常危險。如有項目收取超過兩成首期，也必須留意。

能夠在倫敦買地起樓的發展商，則一般實力都較強勁，如屬上市公司更佳。在英國的發展商當中，經驗豐富的Berkeley是個人最愛，在香港售樓多年，物業絕對優質，品質無可挑剔，很多客人都讚賞交樓標準一流。至於在另一個深受很多港人擇居的地區——曼城，近年我特別欣賞Salboy這個發展商。Salboy在曼城紮根已久，一直專注當地市場，比起其他發展商它有更多市中心的地皮，加上旗下項目性價比高，是不少港人移英時的上車之選。

曼市真正核心

順帶一提，在挑選曼城物業時，別以為耳熟能詳的奧脫福球場就是市中心，事實上，按Postcode M1－M90作參考，市中心由M1開始，以順時針螺旋狀地分布為M2、M3、M4……至M90區域，奧脫福球場並不算真正市中心。簡單而言，M1-M3是曼徹斯特市的核心地區，而且各有特色：M1區坐落皮卡迪利站（Piccadilly Station），食肆、酒吧、商場、超市等民生設施一應俱全，唐人街也在M1區內。

如以投資角度來說，則可考慮M1旁的M11區，作為傳統居住區，這裏步行5分鐘即可到Piccadilly站（往返伯明翰及倫敦），距離曼城機場只需20分鐘車程，加上受惠於Piccadilly車站重建項目，將創造4萬個就業機會，相信升值潛力會比之前提及過的地區高。