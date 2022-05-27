moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：買英國樓 勿忘文化差異

香港人辦事習慣「香港style」，電郵半天收不到回覆已經再三催促，哪怕星期天也要隨時準備工作，隨時都是「作戰狀態」。但這套在英國可行不通，根據我在英國物業界多年的經驗，當地律師在處理各類樓宇買賣文件時，辦事效率確實不高，有時他們一天只會檢查一次電郵。在新加坡和香港工作多年的我也不太習慣。

所以，我常常提醒客人，購買英國物業時必須提早開始準備，一來方便安排文件和辦理按揭，同時也考慮到當地的辦事文化。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

節奏習慣大不同

我不會說當地律師「Hea」，畢竟這是文化上的差異，我們不應將自己的習慣和節奏強行套在他們身上。而且在工作態度上，只要是大型、可信賴的發展商的律師，他們其實一樣十分專業，不比香港律師遜色。不過，大家要留意雙方語言上的差異也可能造成誤會，尤其是文件上姓名和地址寫法，例如我的名字「李丹翔」，當地律師就可能會誤以為我姓「翔」，所以大家檢查合約和文件時需要特別小心。

如果大家想在買賣英國樓時更有效率，其實也可以找香港的大型、有信譽的代理行協助，他們多數有專屬的發展商、銀行和律師網絡，在處理香港客人問題時沒有時差之餘，他們的身分也更有「牙力」，可以為客人謀取最大的利益。

 

發展商龍蛇混雜

提到尋找代理和發展商，大家要明白，英國的發展商龍蛇混雜，很多發展商根本沒有多少經驗，而且因為英國倫敦外的地皮較便宜，出現爛尾樓的情況並不少見。所以選擇發展商時，我們必須留意發展商的歷史、過往建成項目等，而且一定要確保項目已取得「建築許可證」，土地已「過契」給發展商。因為有些發展商未「過契」就出售項目，非常危險。如有項目收取超過兩成首期，也必須留意。

能夠在倫敦買地起樓的發展商，則一般實力都較強勁，如屬上市公司更佳。在英國的發展商當中，經驗豐富的Berkeley是個人最愛，在香港售樓多年，物業絕對優質，品質無可挑剔，很多客人都讚賞交樓標準一流。至於在另一個深受很多港人擇居的地區——曼城，近年我特別欣賞Salboy這個發展商。Salboy在曼城紮根已久，一直專注當地市場，比起其他發展商它有更多市中心的地皮，加上旗下項目性價比高，是不少港人移英時的上車之選。

 

曼市真正核心

順帶一提，在挑選曼城物業時，別以為耳熟能詳的奧脫福球場就是市中心，事實上，按Postcode M1－M90作參考，市中心由M1開始，以順時針螺旋狀地分布為M2、M3、M4……至M90區域，奧脫福球場並不算真正市中心。簡單而言，M1-M3是曼徹斯特市的核心地區，而且各有特色：M1區坐落皮卡迪利站（Piccadilly Station），食肆、酒吧、商場、超市等民生設施一應俱全，唐人街也在M1區內。

如以投資角度來說，則可考慮M1旁的M11區，作為傳統居住區，這裏步行5分鐘即可到Piccadilly站（往返伯明翰及倫敦），距離曼城機場只需20分鐘車程，加上受惠於Piccadilly車站重建項目，將創造4萬個就業機會，相信升值潛力會比之前提及過的地區高。