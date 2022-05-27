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樓盤點睛：英國曼徹斯特樓盤推介

英國曼徹斯特

Victoria House 千億基建社區 僅售20萬英鎊起

被英國視為「北方經濟引擎」（Northern Powerhouse）的曼徹斯特，是英國第二大城市，亦是國際投資者熱門的投資地點，而曼市亦是著名學府的集中地，有很多知名的中學及大學，房屋需求強勁，租金回報可達5%。

曼徹斯特未來將會受惠於英國2026年投入服務的交通骨幹高鐵HS2以及Northern Powerhouse Rail （NPR），並帶動北英格蘭的城市經濟發展。高鐵HS2落成後，曼徹斯特往倫敦的行程只需約67分鐘，往伯明翰只需40分鐘；曼徹斯特將會有2個HS2高鐵站，分別是Piccadilly和Manchester Airport stations。其中，曼徹斯特的 Piccadilly車站的重建項目，料將創造4萬個全新的就業機會、1萬3千個新建住宅及超過70萬平方米的商業和零售空間，被認為是英國其中最大的項目發展之一。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

由英國發展商Salboy打造的全新住宅項目Victoria House，位處曼徹斯特市中心地段Great Ancoats Street，步行5分鐘可到Piccadilly火車站及未來高鐵站，距離曼徹斯特機場只需20分鐘車程。項目毗鄰The University of Manchester，只需5分鐘車程或20分鐘步程。

Victoria House樓高25層，提供1至3房共177個單位選擇，現售20萬英鎊起。項目由著名的Simpson Haugh Architects設計，單位採用落地玻璃設計，住戶可盡享曼徹斯特迷人景色。

 

Victoria House

地址：Great Ancoats Street, Manchester, M4 7DB

發展商：Salboy

戶型：1-3房

室內面積：401-1,619平方呎

落成日期：2024年第二季

物業持有期：250年租賃業權

代理：FMI至匯投資

 

英國曼城高鐵站星級新盤展銷會及講座

日期：5月28日及29日（周六及周日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

展銷會時間：上午11時至下午6時

講座時間：中午12時 / 下午4時

登記及查詢：3758 2969 / 5611 8401（WhatsApp）

註：所有訪客須使用「安心出行」應用程式，並根據「疫苗通行證」要求，出示疫苗接種紀錄或相關豁免證明書以供檢查。