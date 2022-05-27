市場信息：英華地產與漢普頓Hamptons攜手 開拓亞洲新市場

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

英華集團創辦人Dennis Yau對與Hamptons建立新的合作夥伴關係，達成這三贏局面表示興奮。他透露，未來集團會在倫敦及香港增聘人手，以及加強內部培訓，為英華地產的新發展作更充足準備。

部門主管Matt Goldsworthy MRICS指，英華地產在英國華人地產市場屬首屈一指，也是最早營運英國房地產的香港代理，擁有出色的往績。經過將近八年的合作，他認為英華地產是最有能力代表漢普頓拓展亞洲新市場的地產代理公司。

英華地產董事總經理Joyce Lin亦很滿意此次合作計劃，她認為，隨着市場需求不斷增加，英華地產能夠為客戶提供更多獨家及優質地產項目，以更優惠價錢為大家提供更專業的服務。英華地產將會繼續努力，帶來更多具龐大潛力，而又物有所值的優質地產項目。

漢普頓英華國際住宅部一向專注為客戶提供度身訂造、更優質及更全面的地產投資方案，協助客戶在國際地產市場上取得更大回報。該公司利用香港、中國內地及其他國際金融城市的優勢，成功為倫敦多項主要項目拓展了全新亞洲市場；部門成立至今，已成功銷售超過80個單位，單位售價由20萬英鎊到1千7百萬英鎊不等，成績斐然。