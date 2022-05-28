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溫哥華西區 日式時尚Condos上車盤名校網地段 同場推介Townhouses社區

溫哥華「西區」是許多香港人的擇居地，也是上流社會人士歷來的聚居之選，以英國人及華人佔比居多。西區集結了許多名校，坐擁溫哥華西區的第一名網地段，而全省第一名學府UBC大學也是傲立於西區，住在這裏的居民可說是一站式，由幼兒班至大學全在名校畢業，令子女贏在起跑線。香港獨家認購展銷會，榮獲香港01企業金勳大獎，康榮國際將於本周末推出溫哥華西區地段的Townhouses及Condos兩個項目。Townhouses聯排別墅鎮屋由三至四房組成，鄰近伊利沙伯皇后公園，一年內收樓至兩年多收樓的別墅均有選擇。Condos項目則是溫哥華西區的上車盤，屬全新一期社區的發展項目，價格相宜非常合理，由著名設計師打造出日式型格時尚地標建築，採用名貴用料，是一個高智能及高效能的豪宅社區項目。項目只售加幣50餘萬元起，並提供許多特別獨家優惠，每位成功買家亦可得到香港來回加拿大的機票，有興趣人士可立即聯絡康榮國際或於本周末親臨尖沙咀半島酒店6樓的展銷會索取更多資料。

西區是加拿大西岸的第一名校網地段，校網內有Sir Wilfrid Laurier Elementary School及 Sir Winston Churchill Secondary School頂級名校，鄰近多間頂級私校，而全省第一名學府UBC大學也是傲立於此。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

日系型格時尚地標上車盤

今次推介的Condos項目是溫哥華西區性價比最高的上車盤，價格相宜非常合理。項目由著名設計師 Arno Matis Architect（AMA）打造出黑白日式型格時尚地標建築，無論是窗戶或混凝土也是採用名貴歐洲用料及科技。擁有超過60年建築經驗的發展商更不計成本，創造一個高智能及高效能的一個豪宅社區。這個低密度共三期的住宅社區提供近130個單位，純住宅私隱度高。第一期單位已火速售罄，現售新一期項目，只售加幣50餘萬元起。

項目用料豪華，設有特大露台及落地窗戶，提高每個單位的採光度，令空間感更大更舒適。項目屬混凝土（石屎）建築，採用西班牙Porcelanosa高級水泥科技，耐用性強、密度高，維修成本低。水泥更加厚了30%，令私隱度更高。室內提供智能家居系統及意大利品牌廚櫃，送頂級Gaggenau歐洲品牌家庭電器，特選單位送一至兩個EV充電車位。項目配套有大型會所，設有健身中心、共享工作空間、會議室及玩動遊樂室設施給住客享用。

項目毗鄰South Oak社區，3分鐘可達Marine Gateway購物中心，內有天車地鐵站、T&T大統華超級市場、皇廷海鮮酒家、多間餐廳、銀行、藥房、健身中心、Cineplex戲院、咖啡店、牙醫及眼醫診所等。政府亦投放資源塑造全新大型South Oak社區，這是西區近來最大型的發展計劃，致力打造全新商業圈及低密度大型住宅社區。此外，由項目步行3分鐘可達公園及康樂體育中心，6分鐘車程可達列治文及溫哥華國際機場，10多分鐘到有第一學府之稱的UBC大學及溫哥華Downtown市中心，非常方便。

 

溫哥華西區全新日系型格時尚地標上車盤

傑出海外物業代理商

‧只售加幣50 餘萬元起

‧送 Gaggenau 頂級品牌家庭電器

‧送《獨家》展銷折扣 只限康榮買家

‧送《獨家》全年包租保證 只限康榮買家

‧特選單位送車位

‧Townhouses現已動工一年內收樓也有

‧Condos採用高效能石屎混凝土建築

‧提供智能家居服務

‧高智能及高效能型格地標住宅

‧送意大利廚櫃組合及實木地板

‧全新Condos項目 最靚坐向單位在手

‧即揀即買 不用抽籤

 

伊利沙伯皇后公園 聯排別墅鎮屋Townhouses社區

Townhouses聯排別墅社區鄰近伊利沙伯皇后公園Queen Elizabeth Park，項目共分兩期，提供超過60間罕有尊貴三層式連天台聯排別墅社區單位，有三至四房單位選擇，室內可直達停車場。每個單位均經過精心打造，室內用料頂級優質，包括石英櫃面、高級廚櫃，送頂級歐洲品牌家庭電器、智能家居系統全部免費升級。提供2至10年保養，特選單位更送一至兩個車位。項目現已動工，一年內收樓至兩年多收樓的別墅均有選擇。

Townhouses項目最大的賣點是地點，位於溫哥華西區尊貴地段，亦屬於名校網Eric Hamber Secondary學院地點，區內更有其他頂級名校。項目坐落26街與Cambie甘比街的內街（Ash Street），私隱度高，交通方便。步行6分鐘可達的伊利沙伯皇后公園，是溫哥華西區最大型公園，也是溫哥華水平線上最高點。公園面積130畝（相等於近100個足球場），內有多個有蓋行人徑、噴水池和熱帶雨林溫室，大型康樂體育中心有大型游泳池、健身中心及各樣運動。全部與項目步行10分鐘內距離，就像項目的後花園。

由項目步行至Oakridge Centre高級購物商場只需8分鐘，商場現正進行翻新工程，投放50億元加幣擴建，有多個國際高端品牌進駐及高級食府，將開設全溫哥華最大的蘋果旗艦店，並有商業中心將創造3,000 多個工作職位，該區將會成為溫哥華第二個市中心。

項目位於溫哥華西區的中心點鄰近Cambie & King Edward的內街，交通方便。5分鐘內步行到達King Edward天車地鐵站。若由地鐵站到Vancouver Downtown只需7分鐘、9分鐘到列治文或機場，區內更有巴士直達其他城市，10多分鐘可達有80,000個學生的（UBC）卑詩哥倫比亞大學。

 

西區名校網 優質學府匯聚

溫哥華西區坐擁國際級名校網，10分鐘內可到達溫哥華第一大國際級學府UBC 大學，區內更有多間著名學府及Langara專上學院。所有溫哥華排名第一學府都在溫西，例如York House、Crofton House、Little Flower、St. George’s及Corpus Christi學院。其他公立學府還包括Lord Byng、Sir Winston Churchill及 Eric Hamber Secondary學院，是加拿大西岸集結最多最好學校的國際級名校地段。

 

溫哥華西區 西岸第一名校網

全新日式型格時尚地標上車盤

香港獨家發售展銷會

日期：5月28及29日（星期六及日）

時間：上午 11 時至晚上 7 時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店 6 樓Hankow Room 1 & 2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（可來電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶， 接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。