日本大阪 The Peak Osaka Dome Chiyozaki 生活配套齊備 鄰近大阪巨蛋

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

項目樓高11層，共提供21個一房一廳單位，實用面積291平方呎，附送露台，配備智能家電及節能系統，入場費由港幣194萬元起，可承造五成按揭。由於日本現正處於低匯率及低利率環境，按揭貸款非常吸引，李丹翔建議買家可考慮連2至5年租約購入，租金回報約5%。

全面解構「日本經營管理簽證」免費講座

很多香港人想把日本變成真正「第二個家」，其實移居日本並非想像般困難，其中一個辦法就是申請「日本經營管理簽證」，即可享日本當地各項福利待遇。FMI至匯投資創辦人兼行政總裁李丹翔將在講座上為大家詳細介紹申請資格、流程、所需文件、預算及費用等實用資訊，並教大家如何在日本大阪置業投資，賺取5%的租金回報。同場更會聯同新東京國際律師事務所代表解答關於經營管理簽證的問題。

日期：6月11日（星期六）

地點：中環文華東方酒店1樓

講座時間：下午3時

電話：3758 2969 / 5611 8401（WhatsApp）