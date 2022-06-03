市場信息：英國新矽谷及最佳大學城市 劍橋物業投資講座

地址：香港金鐘JW萬豪酒店3樓宴會廳1–4
時間：第1場：中午12時–下午2時（英文）
第2場：下午2時–下午4時（廣東話）
第3場：下午4時–下午6時（廣東話）
enquiry@goldenemperor.com
Presented by：WAW Creation
查詢：3468 7299 / 6187 9014（WhatsApp）
查詢：3758 2969 / 5611 8401（WhatsApp）
地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 1 & 2（港鐵會展站B3出口，展銷會提供1號停車場免費泊車）
Whatsapp﹕wa.me/85260513102
Email﹕info@HongWin.com.hk
地點：九龍尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery
主辦：Ray White Hong Kong
現場直播--實地考察墨爾本「買地起屋」攻略
主講 （澳洲）：28年經驗澳洲物業測量師劉Sir
主講 （香港）：Ray White 銷售總監Felix
https://www.raywhitehk.com/all-events/
地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 1 & 2（港鐵會展站B3出口，展銷會提供1號停車場免費泊車）
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註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。