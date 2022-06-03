市場信息：英國新矽谷及最佳大學城市 劍橋物業投資講座

地址：香港金鐘JW萬豪酒店3樓宴會廳1–4

時間：第1場：中午12時–下午2時（英文）

第2場：下午2時–下午4時（廣東話）

第3場：下午4時–下午6時（廣東話）

主辦：Golden Emperor

查詢：9601 8356

enquiry@goldenemperor.com

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

英國南部West Sussex洋房別墅展銷會及講座

日期：6月4日及5日（周六及周日）

地址：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

時間：上午11時至下午6時

講座：中午12時/下午3時

主辦：FMI至匯投資

查詢：3468 7299 / 6187 9014（WhatsApp）

英國伯明翰現樓、準現樓展銷會及講座

日期：6月4日及5日（周六及周日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

展銷會時間：上午11時至下午6時

講座時間：中午12時/下午4時

主辦：FMI至匯投資

查詢：3758 2969 / 5611 8401（WhatsApp）

溫哥華西區 全新日式華麗時尚地標上車盤

同場推介列治文上車盤 香港獨家發售展銷會

日期：6月3日至6月5日（周五至周日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 1 & 2（港鐵會展站B3出口，展銷會提供1號停車場免費泊車）

主辦：康榮國際

查詢：9828 9959

Whatsapp﹕wa.me/85260513102

Email﹕info@HongWin.com.hk

墨爾本獨立屋連地皮展銷會

日期：6月4至5日 （周六至周日）

時間：上午11時至下午7時

地點：九龍尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

主辦：Ray White Hong Kong

免費實體及網上講座

現場直播--實地考察墨爾本「買地起屋」攻略

日期：6月4至5日 （周六至周日）

時間：下午2時半 （每日一場）

主講 （澳洲）：28年經驗澳洲物業測量師劉Sir

主講 （香港）：Ray White 銷售總監Felix

查詢：2376 1088

https://www.raywhitehk.com/all-events/

康榮國際日本物業香港獨家認購展銷會

日期：6月3日至6月5日（周五至周日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 1 & 2（港鐵會展站B3出口，展銷會提供1號停車場免費泊車）

主辦：康榮國際

查詢：9828 9959

Whatsapp﹕wa.me/85260513102

Email﹕info@HongWin.com.hk

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。