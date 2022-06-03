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專家觀點>海外置業錦囊

溫哥華西區及列治文上車盤 鄰近UBC大學 售加幣50餘萬元起

溫哥華「西區」及「Richmond列治文」是許多香港人選擇的置業地點。溫哥華西區歷來是上流社會的聚居地，以英國人及華人佔比居多。區內集結了許多名校，稱得上是全加拿大西岸的第一名校網，而全省第一名學府UBC大學也是傲立於此。而西區鄰近的列治文更有小香港之稱，是近20年來最多香港人居住的城市。榮獲香港01企業金勳大獎、傑出海外物業代理商、康榮國際推出溫哥華西區之中最低門檻的上車盤，是全新一期社區的發展項目，價格相宜非常合理，由著名設計師打造出日式型格時尚地標建築，採用名貴用料，是一個高智能及高效能的豪宅社區項目，只售加幣50餘萬元起及提供多項特別獨家優惠，同場亦會推介香港人聚居點Richmond列治文地鐵沿線上車盤。有興趣人士，可立即聯絡康榮國際或本周末親臨灣仔Grand Hyatt香港君悅酒店的展銷會索取更多資料，展銷會提供一號停車場免費泊車。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

溫哥華西區是加拿大西岸的第一名校網地段，溫哥華西區坐擁國際級名校網，10分鐘內可到達溫哥華第一大國際級學府UBC大學，區內更有多間著名學府及Langara專上學院。所有溫哥華排名第一學府都在溫西，例如York House、Crofton House、Little Flower、St. George’s及Corpus Christi學院。其他公立學府還包括Lord Byng、Sir Winston Churchill及 Eric Hamber Secondary學院，居於此可謂一站式，由幼兒班至大學全在名校畢業，令子女贏在起跑線。

 

溫哥華西區 時尚地標上車盤

項目是溫哥華西區中性價比最高的上車盤，價格相宜非常合理。項目由著名設計師Arno Matis Architect（AMA）打造出黑白日式型格時尚地標建築，無論是窗戶或混凝土也是採用名貴歐洲用料及科技。擁有超過60年建築經驗的發展商更不計成本，創造一個高智能及高效能的一個豪宅社區。這個低密度住宅社區共有三期，提供近130個單位，純住宅私隱度高，第一期單位已火速售罄，現售新一期項目，只售加幣50餘萬元起。

項目用料豪華，設有特大露台及落地窗戶，提高每個單位的採光度，令空間感更大更舒適。項目屬混凝土（石屎）建築，採用西班牙Porcelanosa高級水泥科技，耐用性強、密度高，維修成本低。水泥更加厚了30%，令私隱度更高。室內提供智能家居系統及意大利品牌廚櫃，送頂級Gaggenau歐洲品牌家庭電器，特選單位送一至兩個EV充電車位。項目配套有大型會所，設有健身中心、共享工作空間、會議室及玩動遊樂室設施給住客享用。

 

鄰近西區全新發展大型社區

項目毗鄰South Oak全新發展大型社區，3分鐘可達Marine Gateway購物中心，內有天車地鐵站、T&T大統華超級市場、皇廷海鮮酒家、多間餐廳、銀行、藥房、大型健身中心、Cineplex戲院、咖啡店、牙醫及眼醫診所等。South Oak社區是西區近來最大型的發展計劃，當地政府投放資源致力打造全新商業圈及低密度大型住宅社區。由項目步行3分鐘可達公園及康樂體育中心，將有大型游泳池、健身中心及各樣運動設施。6分鐘車程可達列治文及溫哥華國際機場，10多分鐘到有第一學府之稱的UBC大學及溫哥華Downtown市中心，非常方便。

 

溫哥華西區

全新日系華麗時尚地標及列治文上車盤

香港獨家認購展銷會

‧只售加幣50餘萬元起

‧送Gaggenau頂級品牌家庭電器

‧送「獨家」展銷折扣 只限康榮買家

‧送「獨家」全年包租保證 只限康榮買家

‧特選單位送車位

‧採用高效能石屎混凝土建築

‧提供智能家居服務

‧高智能及高效能型格地標住宅

‧送意大利廚櫃組合及實木地板

‧全新Condos項目 最靚坐向單位在手

‧即揀即買 不用抽籤

 

港人區列治文地鐵沿線上車盤

項目坐落Richmond列治文市中心Lansdowne 50畝全新大型社區，將設有近700,000平方呎的零售及辦公空間，增設10畝的大型綠化公園，設有4,000呎的緩步徑，將可容納10,000個居民。

屋苑屬於綜合發展項目，設有四棟大樓，當中三棟為住宅Condos，一棟為商業大樓。全新屋苑一至三期項目位於Lansdowne Road與No. 3 Road，主要提供一房至三房單位，採用高端品牌Bosch名牌家庭電器，石英石檯面全部免費升級。項目更有近40,000平方呎的大型會所，提供全天候24小時禮賓服務及六星級會所設施，所有地方配設Wi-Fi功能，有游泳池、健身中心、兒童遊樂區、工作平台區、派對地方、可供應燒烤場地的天空花園等給住客享用。

 

天車地鐵站旁 港人商場林立

項目位於列治文市中心核心Lansdowne地段，交通及步行也是四通八達，一分鐘內（20步）可步行到Lansdowne Skytrain天車地鐵站，一站即達Aberdeen及Richmond Centre，可直達溫哥華國際機場及溫哥華市中心。溫哥華的Skytrain天車地鐵規劃是現時全加國最完善的，住客即使沒有駕車都能短時間來往大溫哥華各地，如二埠（新西敏市）、本拿比、高貴林、素里等，都能在20多分鐘到達，有時比私家車更方便。

列治文港人商場林立，集中在項目步行距離，因此該區被列治文旅遊局定名為「黃金村」（Golden Village）。由項目步行或乘坐天車地鐵一個站，便可到達港人商場時代坊、統一廣場、百家店、八佰伴中心等，吃喝玩樂都能舉步到達。另外，屋苑項目的對面街就是傳統西方人商場，包括Richmond Centre列治文中心、蘭斯登Lansdowne Mall購物中心。至於教育方面，項目鄰近兩間大學，Kwantlen Polytechnic University及 Trinity Western University。鄰近排行11/251的名校Richmond Christian，只需20分鐘更可到達UBC大學。

 

溫哥華西區全新日式華麗時尚地標上車盤

同場推介列治文上車盤

香港獨家發售展銷會

日期：6月3日至5日（星期五、六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 1 & 2（展銷會提供 1 號停車場免費泊車）

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（可致電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，2,000平方呎展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，每張桌子必須分開1.5米距離及限坐四人，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。